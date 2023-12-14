Высматривал одиноких девушек: грабитель нападал на прохожих в Алматы

Уличный грабитель нападал на женщин в Алматы и выхватывал у них ценные вещи. Подозреваемого задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На сегодняшний день в полицию поступило 14 заявлений от жертв грабителя.

По данным полицейских, гражданин М. “работал” неподалеку от перекрестка проспекта Абая и улицы Масанчи.

"Высматривал прохожих. Особое внимание обращал на поздно возвращающихся, в одиночестве, девушек. “Пробегая мимо” выхватывал из рук мобильные телефоны. Так, вечером он у 20-летней девушки выхватил из рук IPhone", - сообщил начальник УП Алмалинского района Олжас Шарипов.

Злоумышленник признался в совершении преступлений. Уголовное дело расследуется по ст. 191 УК РК. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.