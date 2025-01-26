В Уральске задержаны две девушки, подозреваемые в грабежах и вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, в октябре прошлого года жительницы Уральска принудили студентку колледжа перевести 40 тысяч тенге с её банковского счета. В ходе расследования также выяснилось, что одна из задержанных причастна к другим преступлениям. Она вымогала деньги у школьницы, похитила средства учащейся колледжа и украла мобильный телефон другой девушки, который затем сдала в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. В соответствии с Уголовным кодексом за грабеж и вымогательство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет в зависимости от тяжести совершённых преступлений.