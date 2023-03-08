Гозаль Айнитдинова победила в турнире BeeTV 60 Women's в Астане

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В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena продолжается турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тысяч долларов США, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Гозаль Айнитдинова вышла во второй круг одиночного разряда соревнования. Казахстанка на старте вырвала победу у россиянки Марии Тимофеевой со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3). Во втором раунде Гозаль сыграет против лидера посева соревнования японки Маюки Учиджимы.

"В первом сете у меня ничего не получалось, не могла понять, что происходит. Во второй партии активизировала игру, стала действовать быстро и удалось быстро взять партию. В третьем решающем сете я вела 5:3, не смогла реализовать преимущество, дело дошло до тай-брейка и рада, что победа в итоге была за мной" — сказала после матча Айнитдинова.

Завершила свое выступление в одиночном разряде Жибек Куламбаева. Казахстанка уступила француженке Хлое Паке — 3:6, 3:6. 18-летняя Аружан Сагандыкова на старте проиграла второй ракетке турнира Су Джонг Янг из Южной Кореи — 1:6, 2:6.