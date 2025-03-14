Казахстанцы едят вдвое больше говядины, чем жители Европы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков energyprom.kz.

РК относится к числу государств с самыми низкими ценами на говядину. По данным международного сервиса Numbeo на 7 марта текущего года, Казахстан занимает 101-е место из 127. Источник указывает, что стоимость килограмма говяжьей вырезки в РК составляет 7,4 долларов США, или 3,6 тысяч тенге.

В таком же диапазоне держатся цены у ближайших соседей — стран ЕАЭС и ЦА. В России, Кыргызстане и Таджикистане говядина стоит чуть больше 7 долл. США, в Узбекистане — 8,1 долл. США.

Дороже всего говяжья вырезка обходится в странах Европы и в Южной Корее. Антилидером по стоимости стала Швейцария: 44,3 долл. США (или 21,8 тыс. тг). Чуть менее заоблачная цена — в Исландии: 38,7 долл. США (или 19 тыс. тг).

Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК по результатам еженедельного обследования цен в крупных городах страны сообщило о ещё более низкой стоимости килограмма говядины в Казахстане: 2,8 тыс. тг. Разница с показателем Numbeo связана с методологическими особенностями сбора данных. БНС собирает данные о стоимости лопаточно-грудной части туши, Numbeo берёт цены только вырезки — одной из самых дорогих частей.

Информация БНС позволяет сравнивать стоимость говядины в крупных городах страны. Дороже всего, по данным на 4 марта текущего года, килограмм этого вида мяса обходился в Актау и Жезказгане (по 3,1 тыс. тг), Астане, Кокшетау и Усть-Каменогорске (по 3 тыс. тг). Дешевле, чем в остальных обследованных городах, мясо этого вида стоило в Туркестане и Актобе (по 2,5 тыс. тг за кг).

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале 2025-го мясо на мировых рынках подорожало на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с ростом цен именно на говядину — на этот вид мяса наблюдался стабильно высокий спрос.

В Казахстане последний год индексы потребительских цен на мясо и мясные продукты тоже увеличивались, но не такими высокими темпами, как в мире. Статистики фиксировали сезонные колебания: темп удорожания был выше зимой и в первой половине весны (до 6%), ниже — летом (в пределах 3,5%–4%). В феврале 2025-го мясо стоило на 6,2% дороже, чем годом ранее. А вот с влиянием на общий рост цен именно на говядину тенденция в РК такая же, как и во всём мире. Стоимость говядины в Казахстане за последний год увеличилась на 7,9%, стоимость мяса птицы — на 6,2%. Остальные виды мяса дорожали не так сильно — до 4%.

При сравнении РК с другими странами по уровню потребления говядины становится очевидным, что казахстанцы такое мясо едят больше и чаще. Согласно данным с сайта Организации экономического сотрудничества и развития, в 2023 году РК занимала пятое место среди стран ОЭСР по объёмам потребления говядины и телятины с показателем в 19,9 кг в год. Это почти в два раза больше, чем в странах Европейского союза, где показатель составлял всего 9,2 кг.

В соседней России уровень потребления этих видов мяса также значительно меньше: 8,2 кг в год. В Китае же говядину и телятину едят ещё реже: всего 5 кг на человека в год.