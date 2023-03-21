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Сегодня, 07:23
210
210Фото: Pavlodarnews.kz
Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области
Юрта сама рассказывает о своем устройстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Восьмиклассники из Розовской СОШ Евгения Ефремова и Санам Асанова разработали "умную юрту". Школьницы применили знания по робототехнике, полученные при работе над проектом "Умная школа". Идею реализовали к Наурызу.
"Это демонстрационная модель, которая рассказывает об основных элементах юрты по желанию пользователя. То есть любой, кто хочет узнать, что такое "кереге" или "шанырак" может просто нажать на кнопку и услышать рассказ об этом элементе", – рассказали в школе.
В учебном заведении добавили, что работа над проектом продолжается. Разработчики планируют добавить датчики, ветрогенератор.
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