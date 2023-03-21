Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области

Фото: Pavlodarnews.kz

Юрта сама рассказывает о своем устройстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Восьмиклассники из Розовской СОШ Евгения Ефремова и Санам Асанова разработали "умную юрту". Школьницы применили знания по робототехнике, полученные при работе над проектом "Умная школа". Идею реализовали к Наурызу.

"Это демонстрационная модель, которая рассказывает об основных элементах юрты по желанию пользователя. То есть любой, кто хочет узнать, что такое "кереге" или "шанырак" может просто нажать на кнопку и услышать рассказ об этом элементе", – рассказали в школе.

В учебном заведении добавили, что работа над проектом продолжается. Разработчики планируют добавить датчики, ветрогенератор.