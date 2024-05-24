Готовые дома простаивают более полутора лет - шокирующие итоги госаудита в области Жетысу

Итоги аудита эффективности использования госсредств в области Жетысу за 2022-2023 годы рассмотрели на заседании в Высшей аудиторской палате РК, передаёт BaigeNews.kz.

Область имеет доминирующее положение в республиканском товарном производстве аккумуляторных батарей (100%), сахара (34%) и керамических плит (21%). Здесь выпускается более 40 видов основных строительных материалов и конструкций. При это регион считается аграрным, так как производит порядка 5,5% валовой сельхозпродукции в республике.

Однако проведённый госаудит выявил ряд системных проблем и нарушений, влияющих на качественное и результативное исполнение бюджета.

Как сообщили в Высшей аудиторской палате, регион остаётся крайне зависимым от средств, выделяемых из республиканского бюджета. Местные доходы без учёта трансфертов покрывают лишь 16% от общих расходов. При этом исполнение регионального бюджета не в полной мере ориентировано на результат.

"У вас в региональной карте индустриализации 32 проекта. При этом три из них не функционируют, прекращена реализация ещё трех, один проект простаивает. То есть по семи проектам нет никаких результатов. Нужно это заранее просчитывать, учитывая, что у вас каждое производство имеет существенное влияние на экономику области. Необходимо на этапе планирования отбирать проекты, которые будут работать на полную мощность. На это же используются государственные средства, задействуются инфраструктурные возможности региона", – сказал глава ВАП Алихан Смаилов, обращаясь к представителям акимата области.

Госаудит также выявил, что несогласованность действий приводит к недочётам в планировании бюджетных проектов. К примеру, проектная мощность школы в селе Баскунчи составляет 300 мест при 425 учащихся, а в селе 10 лет Казахстана – 120 мест при 69 учащихся. Всего же по области дефицит составляет 4 730 ученических мест.

Выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, что приводит к излишним расходам и ненужным затратам. К примеру, в рамках проекта "Реконструкция здания акимата Алматинской области" было закуплено 603 комплекта рабочих станций (компьютерная техника), в то время как фактическая потребность по утверждённой смете составляла всего 250 комплектов. В результате контрольного осмотра выявлено, что на складе находится 351 невостребованный комплект рабочих станций на сумму свыше 150 миллионов тенге.

Затягивание работ по благоустройству, а также сетям тепло-, водоснабжения и канализации привело к срыву сроков заселения сданного в эксплуатацию жилья. Например, в Панфиловском районе четыре 60-квартирных и два 80-квартирных жилых дома простаивают более полутора лет. Их общая стоимость около 5,8 миллиарда тенге.

Отсутствие должного анализа реализации инвестиционных проектов приводит к их удорожанию и затягиванию сроков запуска. В частности, в области не работают три проекта на 10,5 миллиарда тенге, приостановлены ещё три проекта на 1,1 миллиарда тенге. Стоимость 14 проектов увеличилась почти на 55 миллиардов тенге.

Затягивание реконструкции автомобильной дороги Алматы – Актогай привело к неосвоению бюджетных средств, предусмотренных на 2022 год, в сумме один миллиард тенге. В целом наблюдается системное недофинансирование содержания автодорог областного и районного значения.

Аудитом установлено, что АО "СПК "Жетісу" неэффективно управляет государственными активами, вкладывая средства в убыточные предприятия, храня неиспользуемую технику и осуществляя бюджетные проекты без экономической выгоды. Из 31 компании, в которых общество имеет долю участия, 19% бездействуют, а 16% показывают отрицательные финансовые результаты на сумму 1,3 миллиарда тенге.

Например, дочерняя организация ТОО "АксуКант" должна вернуть 2,7 миллиарда тенге финансовой помощи, а СПК "Жетісу", несмотря на это, финансирует её займом на 1,9 миллиарда тенге и увеличивает уставной капитал на 1,4 миллиарда тенге.

По итогам проверок Высшей аудиторской палатой установлены финансовые нарушения на 2,6 миллиарда тенге, неэффективные планирование и использование бюджетных средств – более чем на 20 миллиардов тенге, а также 226 процедурных нарушения. Возможные потери и упущенная выгода за рассматриваемый период составили 214 миллионов тенге.

ВАП даны поручения госорганам и акимату области Жетысу по устранению выявленных нарушений и рассмотрению ответственности должностных лиц.