"Готовят покушение на меня": муж основательницы Wildberries сделал заявление

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав сделал заявление после стрельбы в офисе компании, в которой погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что 18 сентября в офисе Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных травм два человека скончались. После происшествия Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата её бизнеса. По словам бизнесвумен, группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

По данным "РИА Новости", по месту жительства задержанного Владислава Бакальчука были проведены обыски, а суд арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries.

Между тем, Владислав Бакальчук в своём Telegram-канале сообщил, что находится дома, и поблагодарил тех, кто переживает за него. Он выдвинул свою версию произошедшего в офисе Wildberries.

"Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию. 18 сентября я и моя команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооружённых лиц в офисе моей компании Wildberries, которую я вместе с сильнейшей командой специалистов развивал 20 лет и вывел на топ уровень. Официально заявляю: мы приехали в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого "слияния" и для ознакомления с необходимыми документами. Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании", – отметил он.

По его словам, до прихода в офис они уведомили органы правопорядка.

"Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас. Происходило это всё при сотрудниках правоохранительных органов. Это было подлое и неожиданное нападение", – отметил Владислав.

Обращаясь к супруге Татьяне, он задал вопрос:

"Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооружённых людей и что они делали в нашем офисе? Я уверен правоохранительные органы с этим разберутся".

Владислав выразил уверенность, что "власти разберутся в случившемся, и все виновные понесут наказание".