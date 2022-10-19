Готовы законопроекты, предполагающие полный запрет на вейпы

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Министерство здравоохранения подготовило концепцию двух законопроектов, которые предполагают полный запрет на распространение электронных сигарет в стране. Чиновники бьют тревогу: число подростков, подсевших на вейпы, выросло.

В Документе говорится, что из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет их основными потребителями становится молодое поколение Казахстана. Обсуждение законопроектов прошло сегодня в онлайн-формате на площадке ZOOM, передает корреспондент BaigeNews.kz.

“Вопрос потребления одноразовых электронных сигарет начал активно обсуждаться последние три года. В 2018 году проводились исследования поведенческого фактора риска среди детей и подростков, по результатам которого мы получили, что порядка 14 процентов мальчиков и 6 процентов девочек в возрасте до 15 лет пробовали употреблять одноразовые электронные сигареты. Из них 6 процентов подростки до 15 лет, и 2 процента детей пробовали сигареты”, - сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Гульнара Сарсенбаева.

Основными причинами этого являются территориальная и финансовая доступность сигарет. В 2020 году вышел Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Статьей 110 данного Кодекса предусмотрена норма регулирования потребления табачных изделий, а уже в 2021 года группа депутатов выдвинула предложение о введении запрета на оборот одноразовых электронных сигарет.

“С 1 июля 2021 года была введена норма по запрету выкладки табачных изделий, под это подпадают электронные сигареты. И, согласно Кодексу, продажа осуществляются только лицам, достигшим 21 года. Однако, как мы видим в школах дети потребляют эти одноразовые сигареты, вейпы. В магазинах не соблюдаются эти требования, вейпы в свободном доступе находятся в магазинах, под красивой оберткой с видом запахом клубники, банана. Мы вводим в заблуждение, когда позволяем распространять эти вейпы. Наши предприниматели не соблюдают этот закон" - продолжила Г. Сарсенбаева.

Выходом из ситуации в Минздраве видят полный запрет на вейпы в Казахстане.

"Электронные сигареты оказывают пагубное воздействие на здоровье детей, в его составе находится никотин, и, соответственно, увеличивается риск, что эти дети впоследствии станут потребителям сигарет. Также мы видим двойное потребление - электронных сигарет и традиционных сигарет. В этой связи была предложена норма в целом на запрет оборота электронных сигарет, министерство здравоохранения поддержало депутатов и для реализации этой нормы необходимо проведение анализа регуляторного воздействия, т.к. эта норма влияет и на бизнес. На 20 октября у нас назначены общественные слушания, мы направляем анализ регуляторного исследования в министерство национальной экономики для дальнейшего заключения. После чего данная норма будет вынесена на обсуждение в Мажилис Парламента”, - сказал спикер.

Однако при этом существует четкое разграничение на электронные системы потребления - вейпы, как парообразующие изделия и на изделия с нагреваемым табаком. Изделия с нагреваемым табаком, иначе говоря, стики, регламентированы и попадают под акциз. В их отношении норма о запрете не применяется.

“Мы ведем разграничение, поскольку по законодательству есть определенная терминология. В Кодексе о здоровье народа к нагреваемому табаку применяются нормы, как к обычному табачному изделию, как к сигаретам. Что же касается вейпов или электронных систем потребления, будет отдельная строка, прописанная аналогично запрету вейпов. Их необходимо прописывать отдельным пунктом. К жидкости для вейпов применили смешные акцизы – это 5 тенге за 1 миллилитр вещества. Также мы инициируем поправки в Налоговый Кодекс, чтобы обложению также подвергались сами устройства. Это необходимо для того, чтобы в период до запрета государство имело хоть какое-то восполнение тех затрат, которые мы будем иметь в будущем на лечение заболеваний, связанных с вейпом”, - рассказала лидер национальной коалиции “За Казахстан, свободный от табачного дыма” Джамиля Садыкова.

Еще одной проблемой, по мнению спикеров, является отсутствие моратория на проверки выкладки табачных изделий и их продажи лицам младше 21 года. Этим вопросом занимается министерство национальной экономики.