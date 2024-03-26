Готовы рассмотреть предложения - глава Минэнерго об использовании электроэнергии из Туркменистана
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве сообщил о том, что Казахстан готов будет рассмотреть предложение Туркменистана по поставкам электроэнергии и газа в Казахстан для обеспечения энергетической безопасности, передаёт BaigeNews.kz.
"Это зависит от договоренностей. Да, действительно, если предложение будет интересным, с целью защиты интересов казахстанских потребителей мы готовы принять это предложение", - сказал министр на брифинге в правительстве.
По его словам, в целом у Туркменистана есть возможность поставки электроэнергии. Казахстан будет исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов, подчеркнул Саткалиев.
"В целом мы готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", - заключил министр.
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