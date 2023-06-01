Готовы ли детские лагеря к сезону в Кызылординской области

Фото: управления образования Кызылординской области

На сегодняшний день в Кызылординской области функционирует девять оздоровительных лагерей отдыха, семь из них - государственные. В общей сложности, планируется охватить более восьми тысяч детей. Сезон начинается уже завтра. Как будет организован досуг учащихся, готовы ли лагеря принимать гостей, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

Летние каникулы - пора отдыха для школьников. Поэтому очень важно качественно и с пользой организовать их досуг. Сейчас в Кызылорде девять оздоровительных лагерей готовы принимать гостей. Текущие ремонты завершены, воспитатели студенческих педагогических отрядов прошли специальное обучение. По словам специалистов, особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам. Они смогут отдыхать бесплатно, оздоровиться и весело провести время.

"Сейчас детские лагеря полностью готовы к предстоящему сезону. Подготовительные работы были завершены в середине мая. За лето в оздоровительных лагерях отдохнут 8190 детей. Помимо этого при 288 школах начнут работу дневние лагеря. В общей сложности мы планируем организовать отдых 96 тысяч детей. При поддержке спонсоров и местных меценатов 1300 детей смогут отдохнуть в лагерях за пределами нашей области. Также в организации досуга детей будут задействованы разные кружки и секции. У школьников будет возможность посетить исторические места нашей области. Мы планируем организовать экскурсию в древние городище Сыганак, Сауран, также посетить мемориальный комплекс Коркыт ата", - отметил руководитель отдела управления образования Кызылординской области Бектур Калиев.

Детские лагеря в регионе в основном расположены в районных центрах. Один из них - оздоровительный лагерь с многолетней историей "Жалын" в Сырдарийском районе. В этом году здесь будут организованы шесть потоков, отдыхать будут 720 детей. По данной информации, 581 из них воспитываются в малообеспеченных семьях. На каждый поток администрация лагеря составляет план различных развлекательных мероприятий. Во время отдыха у детей будет возможность заниматься творчеством. Развлекать их и весело проводить время помогут местные актеры и артисты.

"Мы тщательно подготовились к сезону. Были отремонтированы игровые и спортивные площадки. Самое главное, это безопасность наших детей. Столовая соответствует стандартным нормам. Здесь могут обедать до 130 детей одновременно. Питание пятиразовое, в меню есть фрукты и овощи. Отдыхающие будут под постоянным контролем. У нас есть стоматологический кабинет и медпункт. Сейчас мы ведем переговоры с представителями кукольного театра. Хотим, чтобы каждый день в лагере дети провели весело и продуктивно", - прокомментировала директор лагеря Миримхан Момбаева.

На территории лагеря девять корпусов, в каждом из них будут размещены по 15 детей. У каждого своя кровать и шкафчик. Проблем с горячей и холодной водой нет. Проводилась дезинфекционная обработка всей территории лагеря. По задумке персонала каждый поток будет на определённую тематику.

Лагерь "Талдысу", расположенный у подножия горы Каратау в Жанакорганском районе, тоже готов к приезду отдыхающих. Был проведён текущий ремонт, обновили спортивные инвентари. На территории оздоровительного комлекса имеется четыре двухэтажных корпуса. В этом году здесь будут отдыхать семь потоков ребят, это 2100 детей. Местность отличается красивой природой и чистым горным воздухом. Воспитатели планируют организовать разносторонний досуг детей и познавательные экскурсии.

"Наш лагерь был открыт в 2011 году. С этого времени мы каждый год принимаем детей и обеспечиваем их качественным отдыхом. В этом сезоне у нас будут отдыхать 1800 детей из малообеспеченных и многодетных семей. Есть кружки рукоделия, робототехники и иностранных языков. Также работают спортивные секции, дети играют в футбол, волейбол и баскетбол. Есть бассейн, мы следим за безопасностью наших отдыхающих", - отметил директор лагеря Елдос Жанабаев.

Воспитатели уверены, хорошо организованный отдых позволит детям раскрыть свои таланты, выявить лидерские качества и преступить к учёбе с новыми силами.