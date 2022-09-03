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Готовьте казахстанские флаги – Imanbek анонсировал продолжение тура Rahmet
Саунд-продюсер из Казахстана Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, опубликовал в Instagram график очередных зарубежных гастролей
Саунд-продюсер из Казахстана Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, опубликовал в Instagram график очередных зарубежных гастролей, передаёт BaigeNews.kz.
С сентября по ноябрь 2022 года Imanbek продолжит свой тур Rahmet и выступит в США, Германии и Южной Африке, завершив турне концертом в бразильском Рио-де-Жанейро 5 ноября.
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"Рахмет, ребята, за все казахстанские флаги на моих выступлениях. Где я увижу вас в следующий раз?" − подписал свой пост Иманбек.
Ранее сообщалось о 24-х его концертах в США, Канаде, Италии, Латинской Америке, Швеции и других странах.
21-летний саунд-продюсер стремительно ворвался в мировую музыкальную индустрию. Его ремикс на песню "Roses" американского рэпера Saint JHN за несколько недель после выхода взорвал мировые чарты, войдя в топ-10 Apple Music и набрав миллионные просмотры в музыкальном приложении Shazam.
В 2021 году Иманбек выиграл главную награду мировой музыки − премию Grammy в категории "Лучший ремикс" за ремикс композиции "Roses" рэпера SAINt JHN.
Ранее журнал GQ Russia назвал Иманбека победителем в номинации "Открытие года".
Imanbek регулярно появляется в ленте новостей с новыми ремиксами и достижениями, а также анонсами зарубежных концертов. Однако и о своей родине он не забывает. Этой весной Роза Рымбаева и Imanbek записали ремикс на популярную композицию "Наурыз-думан".
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