Готовьте казахстанские флаги – Imanbek анонсировал продолжение тура Rahmet

Фото: instagram/imanbekmusic

Саунд-продюсер из Казахстана Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, опубликовал в Instagram график очередных зарубежных гастролей

Саунд-продюсер из Казахстана Иманбек Зейкенов, выступающий под псевдонимом Imanbek, опубликовал в Instagram график очередных зарубежных гастролей, передаёт BaigeNews.kz.

С сентября по ноябрь 2022 года Imanbek продолжит свой тур Rahmet и выступит в США, Германии и Южной Африке, завершив турне концертом в бразильском Рио-де-Жанейро 5 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imanbek Musiс (@imanbekmusic)

"Рахмет, ребята, за все казахстанские флаги на моих выступлениях. Где я увижу вас в следующий раз?" − подписал свой пост Иманбек.

Ранее сообщалось о 24-х его концертах в США, Канаде, Италии, Латинской Америке, Швеции и других странах.

21-летний саунд-продюсер стремительно ворвался в мировую музыкальную индустрию. Его ремикс на песню "Roses" американского рэпера Saint JHN за несколько недель после выхода взорвал мировые чарты, войдя в топ-10 Apple Music и набрав миллионные просмотры в музыкальном приложении Shazam.

В 2021 году Иманбек выиграл главную награду мировой музыки − премию Grammy в категории "Лучший ремикс" за ремикс композиции "Roses" рэпера SAINt JHN.

Ранее журнал GQ Russia назвал Иманбека победителем в номинации "Открытие года".

Imanbek регулярно появляется в ленте новостей с новыми ремиксами и достижениями, а также анонсами зарубежных концертов. Однако и о своей родине он не забывает. Этой весной Роза Рымбаева и Imanbek записали ремикс на популярную композицию "Наурыз-думан".