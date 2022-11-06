Лента новостей
- Готовность к выборам в Павлодарской и Акмолинской областях проверил председатель ЦИК 13:36 79
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 12:53 456
- Сгоревшую детскую базу по зимним видам спорта пытаются возродить в ВКО 12:00 214
- Серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку принёс Казахстану Абзал Ажгалиев 11:49 262
- Кубинец Моррель отправил в нокаут Ербосынулы и защитил чемпионский титул 11:21 1962
- В Twitter появится возможность писать длинные тексты 10:25 290
- Коронавирусом в минувшие сутки заразились 45 казахстанцев 09:52 391
- Алматинцам 6 ноября рекомендуют сократить прогулки вблизи автотрасс 09:33 1709
- Вышли в свет последние почтовые марки с профилем королевы Елизаветы 08:55 312
- Казахстан завоевал восьмую медаль чемпионата Азии по боксу 08:29 733
- Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры 07:36 597
- Больше месяца ищут пропавшую мать троих детей из Мангистау 06:17 619
- Пользователи Telegram могут привязывать к одному аккаунту несколько юзернеймов 05:29 524
- Шесть казахстанцев примут участие в Нью-Йоркском марафоне 04:20 418
- Казахстанская школьница выиграла чемпионат мира по армрестлингу 03:37 567
- Подростка с тяжёлыми травмами спасли врачи в Кокшетау 02:16 745
- Драку устроили водители в Алматы 01:32 799
- Из-за метели закрыт участок дороги Астана - Петропавловск 00:45 526
- TikTok со студентами, индийский политик и мирный митинг. Чем занимались сегодня кандидаты в президенты 05.11.2022 460
- Погибших шахтёров похоронили в Шахтинске 05.11.2022 1078
- Дождь, туман и гололёд обещают казахстанцам в воскресенье 05.11.2022 453
- Сакен Бибосынов вырвался в полуфинал чемпионата Азии по боксу 05.11.2022 1208
- На разъедающую костюмы воду в бассейне пожаловались родители в Костанае 05.11.2022 458
- Ибрагимова принесла Казахстану шестую медаль чемпионата Азии по боксу 05.11.2022 648
- Хозяева на несколько дней забыли кота на балконе в Усть-Каменогорске 05.11.2022 748
- Аружан Сагандыкова выиграла свой первый титул ITF Women 05.11.2022 601
- Создание новых политических партий в Казахстане спрогнозировал эксперт 05.11.2022 595
- Конституционная реформа нужна для перезагрузки не только власти, но и населения - эксперт 05.11.2022 546
- Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Иордании 05.11.2022 903
- Большой шаг для Справедливого Казахстана — политологи об изменениях в Конституции РК 05.11.2022 483
- О шести подписанных президентом законах высказались казахстанские политологи 05.11.2022 473
- Демократический прорыв – эксперт о шести Законах, подписанных Токаевым 05.11.2022 556
- Kitap Fest Kids: читают ли алматинцы книги 05.11.2022 441
- Фото строящегося автомобильного моста показал аким столицы 05.11.2022 645
- Дархан Кыдырали о Шымкенте: Людей здесь объединяют тёплые отношения 05.11.2022 596
- Конституционный суд и права человека. Какие шесть законов подписал глава государства 05.11.2022 514
- Строительство Мангистауского ОРЦ завершат в 2024 году 05.11.2022 547
- Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана 05.11.2022 440
- Казахстанец упустил бронзу на турнире по дзюдо в Баку 05.11.2022 534
- Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление — Ерлан Карин 05.11.2022 410
- Просят снять деньги: об уличных мошенниках предупредили жителей Алматы 05.11.2022 5120
- Президент Казахстана публично подписал ряд законов 05.11.2022 503
- Педагогов из Казахстана попросили тренировать команды по робототехнике в пяти странах мира 05.11.2022 910
- Коронавирусом за сутки заразились 47 казахстанцев 05.11.2022 626
- Отвечающих за распространение фейков сотрудников уволили в Twitter 05.11.2022 535
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 2475
- Кызылординские школьники сажают овощи на уроках биологии и продают их школьной столовой 05.11.2022 1106
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана 05.11.2022 590
- Лжеполицейский подловил жителя Кокшетау на посещении девушек лёгкого поведения 05.11.2022 966
- Законность выдачи лицензий на георазведку проверят в Казахстане 05.11.2022 622
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана 05.11.2022 748
- Стройматериалы подорожали в три раза: дольщики Актобе в заложниках ситуации 05.11.2022 689
- Нет света, газа и воды: жители Алматинской области мерзнут без отопления 05.11.2022 1564
- В Атырауской области провели качество воды в реке Кигач 05.11.2022 525
- В Казахстане заметно подорожали сигареты 05.11.2022 702
- ФИФА обратилась к участникам ЧМ-2022 по футболу 05.11.2022 574
- Интерес населения Казахстана к библиотекам по-прежнему высок 05.11.2022 582
- "Акимат дал разрешение": жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев 05.11.2022 689
- Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана 05.11.2022 791
- VIP-терминал международного аэропорта сносят в Алматы 04.11.2022 721
- За незаконную сдачу жилья иностранцам наказали жителей Уральска 04.11.2022 1076
- Более 100 килограммов рогов сайги изъяли в Алматинской области 04.11.2022 581
- Скандал разгорается в одном из ЖК Астаны 04.11.2022 56301
- Проблемы села, защита интеллектуальной собственности и этнические вопросы - о чём говорят кандидаты с избирателями 04.11.2022 612
- Хулиганы "открыли" в Семее гей-клуб, школу ада и персональные вип-хаусы 04.11.2022 4024
- Внешний долг Казахстана перед Россией увеличился почти на треть 04.11.2022 3820
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 579
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 570
- Улытауская область - лидер по росту зарплат в Казахстане, Астана - аутсайдер 04.11.2022 627
- Почти 500 туалетов не хватает в туристических местах Казахстана 04.11.2022 554
- Казахстанский боксёр разнёс вице-чемпиона континента на чемпионате Азии 04.11.2022 12132
- Лучше объединяться и рисовать, чем ссориться и воевать - автор "Картины мира" 04.11.2022 593
- Дезинсектор отравил мать и дочь в Мангистауской области 04.11.2022 632
- В ДУМК обеспокоились популярностью татуировок среди молодёжи 04.11.2022 881
- Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 8,5% - Минздрав 04.11.2022 567
- Школьный туалет - комната страха для учеников 04.11.2022 651
- "АрселорМиттал" ждёт многомиллиардный штраф – Минэкологии 04.11.2022 637
- На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Министерстве 04.11.2022 770
- Новый профессиональный праздник появился в Казахстане 04.11.2022 707
- В Сети появилось объявление о продаже земли на городском пляже в Актау 04.11.2022 645
Готовность к выборам в Павлодарской и Акмолинской областях проверил председатель ЦИК
В обоих регионах отчитались о работе по спискам избирателей, а также о создании условий для людей с инвалидностью.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров посетил территориальные и участковые избиркомы Павлодарской и Акмолинской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Главный вопрос — подготовка к президентским выборам, которые пройдут во всей стране 20 ноября.
Абдиров посетил пять избирательных участков в селах Бескауга и Шидерты Павлодарской области, а также Малтабар и Ерейментау Акмолинской области.
Глава Центризбиркома побеседовал с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также с представителями акиматов.
Всего во встречах приняли участие более 80 человек.
В обоих регионах отчитались о работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, создании доступа избирательных участков для людей с инвалидностью, охраны и своевременной доставки избирательных бюллетеней и другим факторам готовности к всенародному голосованию.
"В списки избирателей по Павлодарской области включены 510 847 граждан. 30 октября списки избирателей переданы по акту на все избирательные участки региона, а с 4 ноября они представлены избирателям для ознакомление", — отчиталась председатель ТИК Павлодарской области Гульнар Аманжолова.
Также она рассказала о подготовке и передаче на избирательные участки 5 109 открепительных удостоверений.
Кроме того, в регионе подготовили и разместили 409 820 приглашений и плакатов, которые будут своевременно доставлены по адресам избирателей.
В день голосования на 225 избирательных участках организуют сервис по проверке регистрации граждан, а на шести — заработают мобильные ЦОНы.
Продолжается обучения членов избирательных коммиссий.
Председатель участковой избирательной комиссии села Бескауга Айсулу Абишева сообщила, что в хотя списке избирателей и нет людей с инвалидностью, на участке созданы все условия для голосования лиц с ограниченными возможностями, на случай, если к ним обратятся жители других регионов по открепительным удостоверениям.
В селе Шидерти в список избирателей включены 10 людей с инвалидностью, для которых создали все условия для голосования. Помещение размещено на первом этаже здания, при входе предусмотрены поручни, пандус, а кабина для тайного голосования оборудована с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе и для колясочников. Также есть дополнительное освещение, лупа и другие приспособления для слабовидящих.
Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что 10101 участок для голосования в стране будет обеспечен специальными трафаретами со шрифтом Брайля.
Председатель ЦИК обратил внимание акима Экибастуза на необходимость обеспечить условий на тот, случай, если в день голосования будет плохая погода, например, снег или гололёд.
Председатель ТИК Акмолинской области Манарбек Садуов отчитался о том, что в списки избирателей по Акмолинской области включён 517 031 гражданин. Здесь также 30 октября списки избирателей переданы по акту на избирательные участки и с 4 ноября были представлены на ознакомление избирателям.
Областной ТИК подготовил на избирательные участки 5 170 открепительных удостоверений, 345 100 приглашений и плакатов. В день голосования на 173 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти — работа мобильных ЦОНов.
Обучение членов избирательных коммиссий идёт по утвержденному графику.
Нурлан Абдиров обратил внимание членов комиссий на необходимость доступности и удобства помещений для голосования не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации.
Некоторые помещения решили для голосования решили заменить на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса.
Также Абдиров проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках, а также ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий.
В итоге Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий по информационно-техническому оснащению участков, их доступности и удобства для граждан, в том числе для лиц с инвалидностью, а также условий для эффективного наблюдения в день голосования. Все эти вопросы обсудят на ближайших заседаниях Центризбиркома.
-
Trend news
- Драку устроили водители в Алматы 01:32 799
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 2475
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 3767
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1040
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 8645
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 793
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 879
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1427
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 31262
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1644
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 2901
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1455
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2467
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2695
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 41833
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1256
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 55563
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13488
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16284
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2336
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2194
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3249
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3372
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4643
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12318
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5828
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88680
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4752
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4291
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13107
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6481
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3182
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3525
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33255
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4300
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5389
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12332
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11413
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8263
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300882
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8750
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8094
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25312
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8602
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8353
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15432
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10988
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10712
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12452
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28888
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10487
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14189
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21734
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12153
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12682
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9561
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29657
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9643
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348931
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38151
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10490
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11089
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16996
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10319
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50114
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15211
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13066
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12262
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11476
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11839
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13449
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10989
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11961
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11374
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28337
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 11168
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 11425
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 11010
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32663
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 190459
-
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 579
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 570
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 823
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1325
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1639
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1320
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1567
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1427
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1571
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1570
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1322
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1792
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2024
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1743
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19747
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2045
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1899
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1912
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7004
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2615
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13467
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11627
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11639
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12176
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11256
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15522
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12243
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13747
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14725
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14416
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11982
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12382
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29401
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13362
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15853
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12453
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13683
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14353
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15629
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13768
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15756
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15268
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16453
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16342
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32967
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16836
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17809
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17461
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18405
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18264
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27345
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17764
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25037
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35813
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19524
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25695
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24180
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26040
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22135
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23616
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21886
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21612
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21560
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37220
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23618
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21719
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26799
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25818
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26183
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25445
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25531
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27705
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28207
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26868
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26432
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 27107
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28781
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25917
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29777
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26898