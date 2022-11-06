Готовность к выборам в Павлодарской и Акмолинской областях проверил председатель ЦИК

Фото: ЦИК РК

В обоих регионах отчитались о работе по спискам избирателей, а также о создании условий для людей с инвалидностью.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров посетил территориальные и участковые избиркомы Павлодарской и Акмолинской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Главный вопрос — подготовка к президентским выборам, которые пройдут во всей стране 20 ноября.

Абдиров посетил пять избирательных участков в селах Бескауга и Шидерты Павлодарской области, а также Малтабар и Ерейментау Акмолинской области.

Глава Центризбиркома побеседовал с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также с представителями акиматов.

Всего во встречах приняли участие более 80 человек.

В обоих регионах отчитались о работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, создании доступа избирательных участков для людей с инвалидностью, охраны и своевременной доставки избирательных бюллетеней и другим факторам готовности к всенародному голосованию.

"В списки избирателей по Павлодарской области включены 510 847 граждан. 30 октября списки избирателей переданы по акту на все избирательные участки региона, а с 4 ноября они представлены избирателям для ознакомление", — отчиталась председатель ТИК Павлодарской области Гульнар Аманжолова.

Также она рассказала о подготовке и передаче на избирательные участки 5 109 открепительных удостоверений.

Кроме того, в регионе подготовили и разместили 409 820 приглашений и плакатов, которые будут своевременно доставлены по адресам избирателей.

В день голосования на 225 избирательных участках организуют сервис по проверке регистрации граждан, а на шести — заработают мобильные ЦОНы.

Продолжается обучения членов избирательных коммиссий.



Председатель участковой избирательной комиссии села Бескауга Айсулу Абишева сообщила, что в хотя списке избирателей и нет людей с инвалидностью, на участке созданы все условия для голосования лиц с ограниченными возможностями, на случай, если к ним обратятся жители других регионов по открепительным удостоверениям.

В селе Шидерти в список избирателей включены 10 людей с инвалидностью, для которых создали все условия для голосования. Помещение размещено на первом этаже здания, при входе предусмотрены поручни, пандус, а кабина для тайного голосования оборудована с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе и для колясочников. Также есть дополнительное освещение, лупа и другие приспособления для слабовидящих.

Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что 10101 участок для голосования в стране будет обеспечен специальными трафаретами со шрифтом Брайля.

Председатель ЦИК обратил внимание акима Экибастуза на необходимость обеспечить условий на тот, случай, если в день голосования будет плохая погода, например, снег или гололёд.

Председатель ТИК Акмолинской области Манарбек Садуов отчитался о том, что в списки избирателей по Акмолинской области включён 517 031 гражданин. Здесь также 30 октября списки избирателей переданы по акту на избирательные участки и с 4 ноября были представлены на ознакомление избирателям.

Областной ТИК подготовил на избирательные участки 5 170 открепительных удостоверений, 345 100 приглашений и плакатов. В день голосования на 173 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти — работа мобильных ЦОНов.

Обучение членов избирательных коммиссий идёт по утвержденному графику.

Нурлан Абдиров обратил внимание членов комиссий на необходимость доступности и удобства помещений для голосования не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации.

Некоторые помещения решили для голосования решили заменить на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса.

Также Абдиров проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках, а также ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий.

В итоге Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий по информационно-техническому оснащению участков, их доступности и удобства для граждан, в том числе для лиц с инвалидностью, а также условий для эффективного наблюдения в день голосования. Все эти вопросы обсудят на ближайших заседаниях Центризбиркома.