Готовивший теракт в Астане оказался полицейским

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28 октября 2022 год районный суд №2 Сарыаркинского района столицы вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который оказался сотрудником органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как выяснилось, осуждённый изучал и слушал религиозные лекции проповедников, чья деятельность запрещена на территории РК. Кроме того, он призывал людей участвовать в незаконном митинге весной 2022 года в Астане.

"Ш. стал искать единомышленников для собрания протестной массы людей, пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путём захватить власть в стране и установить шариат", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина не только не признал свою вину, но и просил оправдать его. Прокурор просил назначить Ш. 19 лет лишения свободы. Суд, учитывая все обстоятельства и всю тяжесть преступлений, сложил уголовные правонарушения, совершённые Ш., назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

"Обстоятельств, смягчающих вину и наказание Ш. судом не установлено, а отягчающими обстоятельствами суд признал нарушение принятой им присяги. Уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 179 ч.1, 256 ч.1, 259 ч.1 и 24 ч.1-255 ч.1 УК относятся к тяжким преступлениям. Санкция по ним предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 5 до 12 лет", - отметили в суде.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда, но 13 декабря этого года апелляционной инстанцией приговор в отношении Ш. оставлен без изменений.

Приговор суда вступил в законную силу.