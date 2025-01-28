Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поставил задачу по повышению эффективности работы государственного аппарата. Президент уделил особое внимание работе госслужащих. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил главный научный сотрудник Центра политических исследований Института философии политологии и религиоведения КН МНВО РК Юрий Булуктаев.

"Президент сказал о том, что некоторые государственные задачи не выполняются в срок. При этом отдельные государственные служащие не желают брать ответственность при принятии решений. Поэтому было подчеркнуто, что правительство должно работать более оперативно и избавиться от излишней бюрократии", - сказал эксперт.

По его словам, некоторые руководители на районном, местном уровне раньше не работали на госслужбе. В связи с этим возникла идея создания "Школы акимов" в Казахстане.

"Деятельность управленца, в том числе государственного служащего или менеджера, начинается с принятия на себя ответственности за результаты управления. Такова специфика их труда. Он, конечно, должен быть подготовленным профессионально. Готовить таких руководителей должны с применением современных научных методик. События последних лет в стране стали доказательством того, что даже управленцы высшего звена, некоторые министры, главы регионов не ощущают в полной мере ответственность за то, что им поручили. Речь идёт даже не о том, что они не смогли справиться с исполнением конкретной задачи управления, а вообще об ответственности", - отметил Булуктаев.

Многое в этом вопросе, по мнению эксперта, зависит от личной мотивации управленцев.

Одной из центральных задач профессиональной подготовки будущих менеджеров, в том числе руководителей в сфере госуправления, должно стать воспитание ответственности за принятые решения, считает спикер. Он не исключает дефицит управленческих кадров в стране.

"Должен быть высокий уровень конкурентоспособности. И то, что отмечено главой государства, говорит в том числе и о том, что таких высокоэффективных менеджеров пока не хватает", - считает эксперт.

Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.