Готова к эксгумации - мать полтора года не может доказать, что её несовершеннолетнюю дочь убили в Алматы

Айнагуль Беисова потеряла дочь полтора года назад. У матери на руках есть результаты экспертизы, прямо указывающие на то, что девочку волочили, на теле были ссадины. Но дело, возбуждённое по статье "Доведение до самоубийства", полицейские закрыли. Виновные не найдены, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью специалистам фонда "Не молчи", Айнагуль рассказала, что предшествовало трагедии, как она нашла своего ребёнка повешенной на дереве во дворе дома ночью.

Женщина заявила, что экспертиза подтвердила: на теле были кровоподтёки, кровоизлияние в лобную часть головы, ссадины и следы волочения. Однако тех, кто этот сделал не нашли и не ищут. Дело закрыто.

"Алматинская полиция научилась очень хорошо марафетить дела. Они их не раскрывают. Мы с ними на разных берегах. Я, имея результаты экспертиз, утверждаю, что мою дочь убили. Они, имея эти же доказательства, будут стараться всеми силами не переквалифицировать дело, не расследовать его", - сказала женщина.

Она отправляла документы экспертам в нескольких городах России, никто из них не сказал, что это суицид.

"По делу сменилось несколько следователей, но никто из них не принял во внимание показания свидетелей, независимую рецензию Центра экспертизы и оценки, где прямо указано, что это инсценировка самоповешения с целью сокрытия убийства", - отметили в фонде "Не молчи".

Девятиклассница была повешена на верёвке длиной 20 метров, завязанной морским узлом. Где ребёнок мог взять взять это орудие, как в полной темноте без очков завязал сложный узел? Как без подставки забрался на высокий забор, не ободрав при этом ни руки, ни колени? У матери множество вопросов к следователям и тем, кто проводил следственный эксперимент.

По словам матери, есть свидетель, который утверждает, что это его верёвка, её у него попросили двое мужчин. Он видел, как девочку вытащили из машины. Если люди, слышавшие, как кричал ребёнок. Но это никак не могло продвинуться расследованию.

У матери есть вопросы к школе, в которой училась дочь.

Айнагуль требует возобновить дело, переквалифицировать его по статье 99 УК РК - "Убийство" и передать на расследование в МВД. Чтобы добиться наказания виновных, женщина готова к эксгумации тела дочери.