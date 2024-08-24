Готовь уголь летом: как в Семее расходуют 13 млрд тенге на подготовку к отопительному сезону

Дефицит тепла и повышение его стоимости, незавершённые проекты и миллиардные долги. В таких неоднозначных условиях Семей готовится к холодам. К началу отопительного сезона износ городских теплосетей здесь хотят снизить с 64% до 60%. Для этого из казны всех уровней выделено 13 млрд тенге. Как областной центр "готовит сани", и кто тормозит процесс, в материале BaigeNews.kz.

Ветхих сетей стало меньше

Отопительный сезон в Абайской области начинается, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс восьми градусов. Подача теплоэнергии может стартовать как в начале, так и в середине октября. К этому моменту замёрзшие на работе и дома люди уже используют электрические обогреватели в своих промозглых квартирах. В первую очередь коммунальное благо заполняет трубы таких социальных объектов, как больницы, школы, детсады, и уже потом бюджетных организаций и жилого сектора. Последними долгожданное тепло принимают должники и жители тех домов, где заранее не позаботились о промывке и опрессовке внутридомовой системы отопления. Бывало, тянули до ноября.

Областная администрация рапортует, что к подаче тепла готовы 86% объектов образования, 97% здравоохранения и 100% объектов социальной защиты.

Подготовка Абайской области к предстоящему отопительному сезону обходится в 13 млрд. тенге. Такую сумму удалось собрать из городского, областного и республиканского бюджетов.

По данным заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, который курирует сферу ЖКХ региона, в области работает 44 теплоисточника, 11 предприятий и 330 автономных котельных. Общая протяжённость тепловых сетей составляет 401 км, 325 из которых в Семее.

В этом году в области идёт реализация 28 проектов на общую сумму 18,5 млрд. тенге. Это строительство, ремонт и реконструкция 38 км теплосетей и 17 теплоисточников. Небольшая часть из них переходит на следующий год. А к моменту подачи тепла в этом году коммунальщики планируют отремонтировать 29 км сетей, снизив при этом износ тепловых сетей с 64,2% до 59,7%. С завершением намеченных проектов к 2025 году ожидается сократить долю ветхих сетей до 57,7%.

"В начале года мы запросили из республиканского бюджета порядка 11 млрд. тенге. Нам было выделено 6,6 млрд. тенге. Из девяти проектов, которые мы начали в этом году, окончательно готовы пять. И четыре объекта переходят на следующий год. Сейчас уже готовится заявка на 2025 год. В данное время на средства инвесторов и спонсоров мы разрабатываем дополнительно 32 проектных документации на реконструкцию и ремонт наших тепловых сетей. В прошлом году мы реализовали проектов на 24 млрд. тенге. Это колоссальная сумма, ранее в теплоснабжение нашего региона не было таких финансовых вливаний", — акцентировал внимание заместитель акима Димитрий Гариков.

Первый крупный транш после создания новой административной позволил Абайской области единицы в прошлом году сделать невероятное - выполнить двухгодовой объём работ по ремонту сетей за 9 месяцев. В результате число аварий на теплосетях снизилось почти вдвое: 762 аварии в отопительном сезоне 2022-23 гг. против 474 аварии в сезоне 2023-2024 гг. Тепловики надеются, что предстоящая зима преподнесёт ещё меньше сюрпризов.

Время деньги!

4 млрд тенге. Такова кредиторская задолженность ГКП "Теплокоммунэнерго" — главной теплоснабжающей организации Семея. Убыточное предприятие, которое объявлено банкротом и проходит процедуру реабилитации, наращивает миллиард тенге нового долга в год. Причина - низкий тариф на коммунальное благо. На заниженные ставки, к слову, сетуют все коммунальные предприятия города. Но антимонопольщики рассчитывают тарифы так, чтобы избежать социальной напряжённости.

"В этом году мы подняли тариф "Теплокоммунэнерго" и увеличили отпускной показатель на 14.1%. До июля 2024 года тариф предприятия составлял 8 859 тенге за гигакалорию (Гкал). В среднем тариф нам утвердили на 10 107 тенге за Гкал. То есть сделали увеличение на 14,1%. Хотя мы заявили 13 000 тенге за Гкал, планируя поднять для населения тариф на 17%, для прочих потребителей и юридических лиц на 24%, для бюджетных организаций на 115%. На сегодняшний день с учётом того, что мы подняли тариф на 14,1%, он всё равно является заведомо убыточным. У нас в любом случае будет иметься дефицит тарифа и кредиторская задолженность на предприятии", — констатирует неизбежное Димитрий Гариков.

В денежном эквиваленте повышение стоимости тепловой энергии добавит к обычному счёту примерно 1500 тысячи тенге на среднего потребителя.

Для того, чтобы изменить ожидаемое будущее, акимат пытается доказать обоснованность более значительного повышения тарифа через суд. Тяжбы идут с антимонопольным комитетом.

"Мы судимся с антимонопольщиками, чтобы добиться нужного тарифа. У предприятия "Теплокоммунэнерго" убыточный тариф. Поэтому нет собственных средств на ремонт теплосетей, погашение задолженности по зарплате и закуп угля. Когда тариф будет самодостаточным, тогда предприятие сможет за свои средства выполнять ремонт. Только в Кокпектинском районе тепловое предприятие имеет задолженность порядка 120 млн. тенге, в Жарминском районе — 78 млн. тенге. Всё это ввиду того, что на сегодня АРЕМ выдаёт не самодостаточные тарифы. И мы вынуждены субсидировать их в виде угля с областного или местного бюджетов. Мы вышли из отопительного сезона с долгами за уголь 150 млн. тенге. Нужно было погасить его в апреле, но мы погасили только в июле месяце", — пояснил Гариков.

Дебиторская задолженность "Теплокоммунэнерго" составляет 683 млн. 268 тыс. тенге. Из них 319 млн. тенге - это долг бюджетных организаций за тепло. Львиная доля из них — порядка 240 млн. тенге — с 2020 года задолжало коммунальное предприятие "Енбек-Оскемен". Сейчас оно находится на стадии банкротства. Вернуть должок денежными знаками не удастся. Понимая это, тепловики рассматривают возможность забрать часть имущества банкрота.

Задолженность по юридическим лицам составляет 140 млн тенге. Из них 38 млн — это банкроты, которые наверняка не исполнят свои финансовые обязательства. Невыплаченный долг за тепло населения составляет 33% от общей задолженности.

Для борьбы с неплательщиками абонентский отдел предприятия подаёт иски в суд, ведёт отключение абонентов.

Ещё одна традиционная проблема, в разной степени возникающая на предприятии каждый год — это долг кочегарам и другим сотрудникам по зарплате.

"Средняя зарплата в "Теплокоммунэнерго" для административного персонала и инженеров составляет около 430 тыс. тенге, рабочий персонал получает 230.000 тенге. На сегодняшний день задолженность имеется за 2 месяца. Мы решаем этот вопрос. Например, сейчас мы хотим взять предоплату за услуги теплоснабжения у организаций здравоохранения и образования. То есть попросить их заранее проплатить средства за предстоящий отопительный сезон. За счёт этого ведётся погашение задолженности по зарплате. А с разгаром отопительного сезона, примерно с ноября, начнут стабильно поступать средства", — обнародовал ситуацию Гариков.

Предприятие "Теплокоммунэнерго" находится в реабилитации с 2022 года.

Архивное фото: Альбина Халел

Не углём единым!

В начале лета тепловики приступили к реализации амбициозного по масштабам и времени проекта - строительство новой модульной котельной в микрорайоне Карагайлы. Этот посёлок расположен на въезде в Семей рядом по Павлодарской трассе на опушке соснового бора. Число новоделов растёт каждый месяц, еженедельно заселяются десятки людей. Здесь уже работает НИШ, детский сад, торговые центры, Абай Арена, реабилитационный центр, достраивается общеобразовательная школа на 1200 мест, а скоро построят нефрологический центр. При этом на микрорайоне нет своего теплового источника.

Подключение всех этих объектов к старенькой котельной РК-3 создаёт дефицит для уже имеющихся домов. Поэтому и было решено построить модульную переносную котельную.

"У нас есть инвестор. Уже пришло часть оборудования, пять котлов. Работают в три смены, заключили договор на изготовление металлоконструкций, на прошлой неделе они начали заливать фундамент. Это амбициозный проект, мы начали его реализацию в начале лета. И хотим закончить его до конца октября. Новая школа на 1200 мест и несколько новых домов пока будут отапливаться от РК-3. А со строительством новой котельной всё переключится именно туда. А именно 44 дома, школа и будущий нефрологический центр. Когда будет построена и подключена ТЭЦ-3, то котлы демонтируют и переставят в один из районов. А котельная будет выполнять роль насосной станции, она здесь нужна", — рассказал о планах замакима.

Ещё один жизненно-важный проект, которого ждёт весь город – это строительство ТЭЦ-3. Аналогичные масштабные источники тепла в рамках межправительственного соглашения с Российской Федерацией планируется построить также в Кокшетау и Усть-Каменогорске.

В четвёртом квартале этого года завершится разработка технико-экономического обоснования, которым занимается павлодарская компания "Строй-Индустрия". Сейчас ТЭО проходит экспертизу.

"Как только закончится разработка ТЭО, пройдёт заключение договоров с компанией "Интер-РАО" и начнётся разработка проектно-сметной документации. На создание ПСД уйдёт примерно 9 месяцев. Я думаю, что в третьем квартале следующего года начнётся строительство. Мы со своей стороны на сегодняшний день в рамках меморандума разрабатываем проект прокладки магистральных тепловых сетей и перевода котельных в режим насосных станций", — рассказал о проводимых работах Димитрий Гариков.

Строительство магистральных сетей — это задача казахстанской стороны. Акимат Абайской области приступил к разработке проекта схемы теплоснабжения города. Напомним, местоположение выбрано в начале года — это участок в посёлке Степной, в отдалении от жилого массива.

При разработке ПСД в конструкцию теплогиганта будет заложена опция обогрева города при помощи газа, поскольку ведутся переговоры о его транзите в ВКО через Абайскую область.

Этот вопрос рассматривается на уровне Министерства энергетики Казахстана. В плане одна из двух веток – через Барнаул или Омск. Но реальный источник тепла для новой ТЭЦ — это, конечно, уголь. В 100 км от Семея находится угольный разрез "Каражыра", который обеспечивает Абайскую область и близлежащие регионы горючим камнем.

В Семее расположено три основных угольных тупика, куда начали завозить горючее. В этом году недропользователь поднял стоимость угля с 12 700 до 14 700 тенге за тонну без учёта доставки на ж/д тупик. Акимат ведёт переговоры с поставщиком, чтобы снизить стоимость топлива для определённых категорий населения на 500 тенге за каждую тонну. За отопительный сезон население стапливает свыше 560 тысяч тонн угля. А общая потребность области в угле составляет 1 млн 248 тыс тонн.



