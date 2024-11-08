Госзакупки в Казахстане: волонтеры Антикора пресекли завышение цен на 15,2 млрд тенге

В Казахстане проект "Антикоррупционное волонтерство" стал важным и эффективным инструментом для усиления общественного контроля в Казахстане. Волонтеры активно привлекаются к мониторингу строительства дорог, разрешению актуальных социальных вопросов и предотвращению нерационального расходования бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Антикора.

Число активистов составляет порядка 2,5 тыс. человек. Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен при госзакупках на более 15,2 млрд тенге.

"Например, по рекомендации волонтера города Алматы Управлением энергетики и водоснабжения снижена закупочная цена передвижной электротехнической лаборатории на 45 млн тенге. В Туркестанской области волонтеры установили, что отсутствовал соответствующий функционал прикрепления воспитанников детских домов к медорганизациям, через портал электронного правительства", - говорится в сообщении.

Это привело к необходимости обращения в медицинские учреждения на платной основе.

Данная проблема устранена совместно с отраслевыми министерствами, где добавлены вкладки на ребенка, до 18 лет, в том числе находящиеся под опекой и попечительством, "законный представитель (на недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних).

Также волонтеры активно участвуют при мониторинге строительства автодорог.

"В области Абай волонтеры обратили внимание на то, что при ремонте областной дороги отсутствовали дорожные знаки и не выполнен весь объем работ. В результате своевременного реагирования нарушения были устранены. В столице, по замечаниям волонтера, подрядчиком устранены недостатки по качеству грунта при строительстве дороги", - добавили в ведомстве.

Антикоррупционные волонтеры продолжают работу по обеспечению общественного контроля, который способствует решению социальных проблем населения.