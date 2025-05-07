С начала 2025 года в Казахстане начал действовать новый закон о государственных закупках. Его цель — сделать участие бизнеса в тендерах проще, прозрачнее и доступнее. В Министерстве финансов рассказали, как новый закон поддерживает отечественных поставщиков, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь государство активнее привлекает к работе местные компании, особенно малый и средний бизнес. Это дает предпринимателям стабильный спрос на их товары и услуги, а значит — гарантированный доход.

"Закупочные процедуры стали проще и быстрее. Сократились сроки проведения тендеров, у заказчиков появилось больше полномочий, а бумажной волокиты стало меньше. Информация о поставщиках теперь автоматически собирается из баз данных государственных органов, так что многим компаниям больше не нужно собирать кучу справок. Жалобы на закупки теперь рассматривает сам организатор, а не отдельные комиссии. Обжаловать результаты можно онлайн — через специальный портал. Это тоже сэкономит время и упростит процесс для бизнеса. Важно и то, что компании, а также их руководители или учредители, замеченные в коррупционных нарушениях, теперь не смогут участвовать в госзакупках. Это правило призвано снизить риски нечестной конкуренции", —отмечают в ведомстве.

Вся система госзакупок теперь работает на одной цифровой платформе — через Центр электронных финансов. Это упрощает доступ ко всем электронным услугам, связанным с закупками, в том числе и для компаний квазигосударственного сектора.