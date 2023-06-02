Госзакупки с риском для свободы: Суд отклонил апелляцию осуждённых за взятку в 45 млн тенге

Апелляционная коллегия столичного суда оставила без изменений приговор по делу о подстрекательстве и даче взятки в размере 45 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.

Фигуранты дела были признаны районным судом в марте 2023 года были признаны виновными за дачу взятки в обмен на участие в тендере закупок работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения. По данному факту были осуждены семь человек: директор Кызылординского филиала ОАО - Г., его доверенное лицо И., директора двух ТОО - Ш. и Б., главный специалист отдела камерального контроля ДВГА по городу Астане Т., специалист по госзакупам К. и гражданин А.

В материалах дела говорится о том, что директор ТОО и специалист по госзакупкам подстрекали директора филиала ОАО, его доверенное лицо и других к даче взятки за решение вопроса о допуске филиала ОАО к участию в тендере. После получения 45 миллионов тенге они распорядились ими по своему усмотрению.

"Специалист по госзакупкам К. неоднократно подстрекал директора ТОО Б. к даче взятки и в группе лиц по предварительному сговору с главным специалистом отдела камерального контроля ДВГА Т. они похитили полученные денежные средства в размере 6,7 миллиона тенге. Гражданин А препятствовал всестороннему, полному и объективному досудебному расследованию уголовного дела, применил не опасное насилие в отношении сотрудников и оказал заранее не обещанное укрывательство преступления", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда Г., И., Б. приговорены к шести годам, Ш. и К. - к семи годам и Т. - к трём годам лишения свободы. Подсудимые лишены права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью пожизненно. А. приговорён к двум годам шести месяцам ограничения свободы.

"Апелляционной коллегией по уголовным делам суда города Астаны приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службу суда города Астаны.