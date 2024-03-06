  • 6 Марта, 10:14
  • BAIGENEWS

Госзакупки ряда импортных товаров планируют запретить на два года

Сегодня, 10:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kapital.kz Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
36
Фото: kapital.kz

Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", передает BaigeNews.kz.

Проектом определен перечень товаров, которые можно будет приобретать только у отечественных товаропроизводителей.

Среди них:

  • товары машиностроения, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан;
  • товары химической промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
  • товары металлургической промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
  • товары строительной промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
  • товары пищевой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.

К слову, к участию в государственных закупках будут допущены товары, не производимые на территории нашей страны, а также работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными потенциальными поставщиками.

Министерство промышленности и строительства РК по согласованию с НПП "Атамекен" разработают перечени, соответствующие товарам, работам, услугам.

В случае принятия постановления указанные ограничения будут действовать в течение двух лет.

Наверх