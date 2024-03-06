Госзакупки ряда импортных товаров планируют запретить на два года
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
36Фото: kapital.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", передает BaigeNews.kz.
Проектом определен перечень товаров, которые можно будет приобретать только у отечественных товаропроизводителей.
Среди них:
- товары машиностроения, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан;
- товары химической промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
- товары металлургической промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
- товары строительной промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан, а также работ, услуг, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными потенциальными поставщиками;
- товары пищевой промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан.
К слову, к участию в государственных закупках будут допущены товары, не производимые на территории нашей страны, а также работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными потенциальными поставщиками.
Министерство промышленности и строительства РК по согласованию с НПП "Атамекен" разработают перечени, соответствующие товарам, работам, услугам.
В случае принятия постановления указанные ограничения будут действовать в течение двух лет.