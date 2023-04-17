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profiz.ru Сегодня, 16:50
214
Сегодня, 16:50
214
Фото: profiz.ru

Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отметили прокуроры в области Жетысу

За грубые нарушения законодательства прокуратура области Жетысу отменила государственные закупки на сумму свыше 2,6 миллиарда тенге. Также предотвращено проведение закупок из одного источника на сумму 85 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
 
В надзорном органе перечислили основные нарушения, допущенные со стороны госорганов. Это завышение квалификационных требований, проведение работ без экспертиз (где она была обязательна) и указания наименования закупаемых товаров и другое. 

За выявленные нарушения 36 должностных лиц госорганов привлечены к адмответственности на 5,7 миллиона тенге (полностью оплачены). 

К дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц.

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Сегодня, 16:50
214
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