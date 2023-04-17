Госзакупки на сумму 2,6 млрд тенге отметили прокуроры в области Жетысу

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За грубые нарушения законодательства прокуратура области Жетысу отменила государственные закупки на сумму свыше 2,6 миллиарда тенге. Также предотвращено проведение закупок из одного источника на сумму 85 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.



В надзорном органе перечислили основные нарушения, допущенные со стороны госорганов. Это завышение квалификационных требований, проведение работ без экспертиз (где она была обязательна) и указания наименования закупаемых товаров и другое.

За выявленные нарушения 36 должностных лиц госорганов привлечены к адмответственности на 5,7 миллиона тенге (полностью оплачены).

К дисциплинарной ответственности привлекли семь должностных лиц.