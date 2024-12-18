Прокуратурой в Степногорске выявлен факт незаконного проведения госзакупок на сумму более 84 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что отдел государственных активов и закупок Степногорска в нарушение требований Закона "О государственных закупках" намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке тёплых остановок на сумму 84,8 миллиона тенге.

Нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утверждённого эскиза, а также документального обоснования ценообразования (отсутствие сметной документации).

По акту конкурс отменён, бюджетные средства направлены на реализацию других социально-значимых проектов.

За допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

