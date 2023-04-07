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inbusiness.kz Сегодня, 15:12
214
Сегодня, 15:12
214
Фото: inbusiness.kz

Госзакупки на 10 млрд тенге отменили прокуроры Астаны

Столичные прокуроры отменили государственные закупки на 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Сфера государственных закупок продолжает нести в себе коррупционные риски и различные махинации. Госорганы в обход законодательства проводят госзакупки неконкурентным способом, не разделяют виды работ на лоты, закупают работы под видом услуг. Только в текущем году прокуратурой города выявлено 20 незаконных конкурсов, сумма которых составила более 10 миллиардов тенге", — сообщили впресс-службе прокуратуры города Астаны.

По актам надзора итоги закупок отменены. Конкурсная документация приведена в соответствие законодательством. Отмечается, что за допущенные нарушения понесли дисциплинарное наказание 11 должностных лиц.

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Сегодня, 15:12
214
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