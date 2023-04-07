Госзакупки на 10 млрд тенге отменили прокуроры Астаны

Столичные прокуроры отменили государственные закупки на 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Сфера государственных закупок продолжает нести в себе коррупционные риски и различные махинации. Госорганы в обход законодательства проводят госзакупки неконкурентным способом, не разделяют виды работ на лоты, закупают работы под видом услуг. Только в текущем году прокуратурой города выявлено 20 незаконных конкурсов, сумма которых составила более 10 миллиардов тенге", — сообщили впресс-службе прокуратуры города Астаны.