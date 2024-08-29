Госзаказ взяли, а врачей нет: на бесплатные медуслуги частников жалуются кызылординцы

Пациенты одной из частных поликлиник Кызылорды, которая оказывает услуги населению на бесплатной основе в рамках госзаказа, не могут своевременно получить медицинскую помощь. Дело в том, что некоторое время назад в организации поменялся учредитель. После этого число узких специалистов резко сократилось, а люди, прикреплённые к поликлинике, не могут попасть на приём к врачам. Сотрудники, в свою очередь тоже, жалуются на несправедливое отношение нового начальства к коллективу, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день к медицинскому учреждению под названием "Сеним", расположенному в микрорайоне "Акмешит", прикреплены более 20 тысяч пациентов. Поликлиника долгое время считалась одной из лучших, здесь работали врачи высшей категории. Сейчас ситуация кардинально поменялась.

"Я – мама особенного ребенка. Поэтому консультация педиатра и помощь медицинских работников нам очень нужна. Сейчас остро ощущается смена учредителя поликлиники. Нет детского хирурга, травматолога и окулиста. Попасть к педиатру очень трудно, так как везде большие очереди. Если раньше детей-инвалидов обслуживали вне очереди, то сейчас нам приходится стоять и ждать. Узких специалистов осталось очень мало, поэтому вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения. Мы оставляли жалобу в управлении здравоохранения области, однако пока никаких изменений нет. Когда проблемы решатся, неизвестно", – говорит пациентка этой поликлиники Алия Алтынбасова.

Как стало известно, данная медорганизация и железнодорожная поликлиника Кызылорды перешли в управление одной компаниии – ТОО "Сеним". Учредителем двух организаций является один и тот же человек. По словам местных жителей, многие узкие специалисты уволились, а чтобы попасть к врачам, им приходится ехать на другой конец города, так как направление врачи дают только в железнодорожную поликлинику. Прямого маршрута общественного транспорта из микрорайона "Акмешит" в сторону вышеуказанной поликлиники нет, поэтому они вынуждены добираться на такси.

Сами сотрудники поликлиники "Сеним" тоже недовольны отношением нового учредителя к работникам. Об этом они часто пишут в социальных сетях, просят чиновников обратить внимание на ситуацию внутри поликлиники и принять необходимые меры.

"С того момента, как сменилось руководство поликлиники, многим сотрудникам пришлось покинуть свои рабочие места. Теперь и я вынуждена буду это сделать, так как работать стало уже невыносимо. 3 августа мы подали коллективную жалобу через портал е-Otinish. Сначала все думали – смена руководства, новые люди, нужно немного потерпеть, скоро всё встанет на свои места и жизнь продолжится в обычном режиме. Но не тут то было! Каждый день, приходя на работу, мы только и слышали, что уволился один, затем другой, третий, в итоге из коллектива в 170 человек нас осталось 70, наверное, может чуть больше. Были и такие случаи, когда работника уже уволили, а он продолжал работать пока расчётные не поступят на счёт. Руководство во главе с директором и заместителем по первичной медико-санитарной помощи создают такие условия и ставят такие задачи, чтобы мы сами написали заявление и ушли с работы по собственному желанию. А после коллективной жалобы и вовсе активизировались! Врачей, которые остались в поликлинике, можно пересчитать на пальцах одной руки. Это два педиатра, два терапевта и один ВОП врач", – возмущается медсестра "Сеним" Вероника Цой.

В управлении здравоохранения Кызылординской области отметили, что им известно о проблемах в поликлинике "Сеним". На данный момент медицинское учреждение является частным, однако они оказывают услуги пациентам в рамках государственного заказа. Власти уверяют, что в ближайшее время проведут переговоры с новым учредителем поликлиники и потребуют создать необходимые условия для населения. Этот вопрос на контроле руководителя облуправления здравоохранения.

Само руководство частной поликлиники говорит, что проблема с дефицитом кадров временная.