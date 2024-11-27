Госвизит особый статус: Как Казахстан встречает глав иностранных государств

Протокол визита глав иностранных государств в Казахстан включает ряд торжественных мероприятий, подчеркивающих важность визита и статус высокого гостя. Эти процедуры являются важной частью дипломатического этикета и помогают поддерживать высокие стандарты международных отношений. В этом материале BaigeNews.kz рассмотрим, как Казахстан встречает лидеров других стран прибывающих с государственным визитом.

В Казахстане предусмотрены разные виды визитов иностранных лидеров: государственный визит, официальный визит, рабочий визит, неофициальный визит и проездной визит. Каждый из них имеет свой статус и сопровождается разными протокольными мероприятиями.

Визит Си Цзиньпина

В июле 2024 года Казахстан принимал председателя КНР Си Цзиньпина на 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Госвизит стал важным событием, продемонстрировавшим особые отношения между Казахстаном и Китаем.

Фото пресс-службы Акорды

Си Цзиньпин встретили с высочайшими почестями. Для сопровождения его самолета были задействованы истребители Военно-воздушных сил Казахстана. В аэропорту его встречал лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с высокопоставленными представителями правительства.

Почетный караул, гимны двух стран, а также торжественное приветствие детей с китайскими и казахстанскими флагами создали атмосферу особого уважения.

Фото Синьхуа

Кроме того, кортеж китайского лидера сопровождал вертолет, а вдоль дороги от аэропорта выстроились люди с приветственным плакатом на китайском языке: "Торжественно приветствуем председателя Си Цзиньпина с визитом в Казахстан".

Фото пресс-службы Акорды

В завершение визита перед президентским дворцом в Астане пролетели истребители, оставив яркие полосы красного и желтого цвета, символизирующие флаг Китая.

Визит Папы Римского Франциска

Сентябрь 2022 года ознаменовался визитом Папы Римского Франциска в Казахстан на VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. В аэропорту его встречал лично президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото пресс-службы Акорды

Фото Яков Федоров

В честь визита был организовано воздушное сопровождение борта Папы Рисмского. Местные жители приветствовали его плакатами на нескольких языках, включая латинский.

Визит Шавката Мирзиёева

В августе 2024 года в Казахстан прибыл с государственным визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его встречали с высокой почестью в международном аэропорту Астаны, где был выстроен почетный караул.

Президент Токаев сам приветствовал коллегу, а на одной из центральных улиц Астаны — проспекте Мангилик ел — были развешаны флаги Узбекистана.

Каждое дипломатическое событие в Казахстане сопровождается соблюдением строгого протокола, который зависит от статуса визита. Само собой во время государственного визита и обращение к высокому гостю - особенное.

Как отмечает политический обозреватель Газиз Абишев, обращение "Ваше превосходительство" является стандартной формой уважительного обращения к высокопоставленным иностранным представителям, которая используется в международных отношениях.

"В иерархии визитов есть "прибытие делегации по случаю", "визит проездом", "неофициальный визит", "рабочий визит", "официальный визит". Государственный визит - выше всех по статусу, совершается в одну страну один раз на один срок полномочий. Протокол предполагает всякие торжественные детали гостеприимства, в том числе "Ваше превосходительство"", - пояснил Газиз Абишев.

Визит Касым-Жомарта Токаева в другие страны

В качестве примера высокого статуса государственного визита можно рассмотреть поездки президента Казахстана в другие страны. В таких случаях также подчеркивается особенность мероприятия и важность встречи. В качестве яркого примера можно вспомнить недавний визит Касым-Жомарта Токаева во Францию. Визит начался с торжественной встречи на Елисейских полях, где президента Казахстана встретил французский коллега Эммануэль Макрон.

Фото пресс-службы Акорды

Визит включал торжественную церемонию, на которой звучали гимны обеих стран, а также было организовано представление делегаций и почетных гостей. В честь визита в Париже была открыта значимая культурная выставка, на которой были представлены произведения казахстанских художников.

Фото пресс-службы Акорды

Протокол визитов глав иностранных государств в Казахстан сочетает дипломатическую строгость и теплоту национального гостеприимства. Эти события не только важны с политической точки зрения, но и служат возможностью продемонстрировать богатую культуру и традиции Казахстана. Визиты иностранных лидеров укрепляют международное сотрудничество и подчеркивают статус Казахстана как надежного партнера на мировой арене.