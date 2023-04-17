Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны в Казахстане до 9 мая

Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев в Центрах обслуживания населения с 26 апреля по 9 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

В связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" будет временно приостановлен приём заявок на оказание услуг.

"Госкорпорация сообщает, что с 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости. Ввиду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать приём услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz", - сообщили в госкорпорации.

Граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки.

Cо 2 по 9 мая также будет приостановлен приём документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Кроме того, в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

"Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков", - сказал председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, 5 апреля подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений".