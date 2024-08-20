Государству возвращен земельный участок на побережье Каспийского моря

Министерство сельского хозяйства сообщило, что в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 50 гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

На основании поступившего обращения департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области провел внеплановые проверки в отношении ТОО. В результате было установлено, что земельный участок площадью 50 гектаров, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению. Данный участок кадастровой стоимостью 445 миллионов тенге расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе.

Собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства, которое не было выполнено. На товарищество также наложен административный штраф в размере 345 тысяч тенге.