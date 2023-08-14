Государству вернули лесной участок площадью 264 га

Прокуратурой Аккольского района возвращен участок лесного фонда, предоставленный в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей общей площадью 264 га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

"Участок с 2018 года не использовался по целевому назначению, арендная плата не производилась. Несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения уполномоченного органа в суд по акту прокуратуры района.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области договор долгосрочного лесопользования расторгнут, участок общей стоимостью 1,6 млрд. тенге возвращен в собственность государства.