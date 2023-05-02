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  • Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау
pixabay.com Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
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Фото: pixabay.com

Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау

По поручению акима области в регионе создали рабочую группу для проведения мониторинга использования сельхозземель. По предварительным результатам анализа, на территории области выявлено 973 тысячи гектаров сельхозземель. Из них возвращено в государственную собственность более 356 тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при президенте. 

В частности, в государственную собственность возвращено:

  • Тупкараганский район – 85,3 нектара;
  • Мунайлинский район – 26,09 гектара;
  • Бейнеуский район – 33,8 гектара;
  • Каракиянский район – 171,8 гектара;
  • Мангистауский район – 39,6 гектара;
  • Жанаозен – 10 гектаров.

Кроме того, после уведомления о проведении внеплановой проверки 85 землепользователей общей площадью 67 787 гектаров зарегистрировали имеющийся скот на базе ИСЖ.

"В государственном фонде имеется восемь миллионов 667 тысяч гектаров пастбищных угодий. В области сельские жители обеспечены пастбищами за счёт земель запаса, также землепользования близлежащих сельскохозяйственных организаций. С обеспечением пастбищами населённых пунктов острых проблем нет, тем не менее имеется дополнительная потребность в пастбищах, которую планируется обеспечить за счёт расширения территории населённых пунктов. В настоящее время также планируется вовлечь в сельхозоборот отгонные пастбища, прорабатываются вопросы их использования для населения", – сообщил руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Кахарман Багынов.

Все возвращенные земли теперь отображаются в геосервисе, который был разработан совместно министерством сельского хозяйства и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Интерактивная карта позволяет гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращённым сельхозземлям и служит ориентиром для обращения в местные исполнительные органы с целью получения данных участков. Это позволит привлечь в оборот неиспользуемые годами сельскохозяйственные угодья, а также обеспечить население необходимыми площадями для ведения сельского хозяйства.

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Сегодня, 20:59
237
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