Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау

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По поручению акима области в регионе создали рабочую группу для проведения мониторинга использования сельхозземель. По предварительным результатам анализа, на территории области выявлено 973 тысячи гектаров сельхозземель. Из них возвращено в государственную собственность более 356 тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при президенте.

В частности, в государственную собственность возвращено:

Тупкараганский район – 85,3 нектара;

Мунайлинский район – 26,09 гектара;

Бейнеуский район – 33,8 гектара;

Каракиянский район – 171,8 гектара;

Мангистауский район – 39,6 гектара;

Жанаозен – 10 гектаров.

Кроме того, после уведомления о проведении внеплановой проверки 85 землепользователей общей площадью 67 787 гектаров зарегистрировали имеющийся скот на базе ИСЖ.

"В государственном фонде имеется восемь миллионов 667 тысяч гектаров пастбищных угодий. В области сельские жители обеспечены пастбищами за счёт земель запаса, также землепользования близлежащих сельскохозяйственных организаций. С обеспечением пастбищами населённых пунктов острых проблем нет, тем не менее имеется дополнительная потребность в пастбищах, которую планируется обеспечить за счёт расширения территории населённых пунктов. В настоящее время также планируется вовлечь в сельхозоборот отгонные пастбища, прорабатываются вопросы их использования для населения", – сообщил руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области Кахарман Багынов.

Все возвращенные земли теперь отображаются в геосервисе, который был разработан совместно министерством сельского хозяйства и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Интерактивная карта позволяет гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращённым сельхозземлям и служит ориентиром для обращения в местные исполнительные органы с целью получения данных участков. Это позволит привлечь в оборот неиспользуемые годами сельскохозяйственные угодья, а также обеспечить население необходимыми площадями для ведения сельского хозяйства.