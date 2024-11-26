Государству в этом году вернули 2 млн га земли в Казахстане

Более 1,7 тыс. внеплановых проверок территорий площадью 2,8 млн га провели в этом году сотрудники Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК проведено. В результате было выдано 1 342 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 2,2 млн га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"На основании ранее выданных предписаний начато освоение 311,3 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. Ведутся судебные разбирательства по изъятию неиспользуемых земель на площади 200,4 тыс. га. В рамках государственного контроля за законностью принятых решений МИО выявлено 875 незаконных решений о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения на площади 368,5 тыс. га, из которых 84 решения уже отменены. Основные нарушения связаны с обходом конкурсных процедур и незаконным распределением пастбищ общего пользования", - сообщили в комитете.

В итоге в Казахстане с начала года в госсобственность было возвращено более 2 млн гектаров земель. Это, как отметили в Минсельхозе, позволило досрочно выполнить план 2024 года.

Ранее сообщалось, что землю почти на 1 млрд тенге вернули государству в СКО.