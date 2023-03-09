Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана посетил молодёжный ресурсный центр в Аксае, где встретился с активистами региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Участники беседы поделились с главой государства своими достижениями и успехами.

Директор Успеновского комплекса школы и детского сада Асылхан Кармысов рассказал о том, что после получения образования в городе он с удовольствием вернулся домой, чтобы работать на благо родного села.

Ученица 9-го класса школы №5 Аксая Анастасия Золотарь – победительница республиканских конкурсов по казахскому языку и литературе. Она гордится тем, что живёт и получает образование в Казахстане.

Диёр Нуруллаев родился в Туркестанской области и окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по программе "Серпін". Он преподает физику в средней школе №4 Аксая. Диёр Нуруллаев попросил главу государства рассмотреть возможность предоставления жилья молодым специалистам в рамках программы развития моногородов.

Предприниматель Кристина Омельяшко, получив грант по программе "Бизнес бастау", смогла превратить хобби в успешный деловой проект. Сегодня её авторские изделия покупают не только местные жители, но и зарубежные туристы.

Глава государства подчеркнул, что будущее страны напрямую зависит от подрастающего поколения. По его словам, государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей, их идеи и инициативы.

Президент отметил, что Аксай, который он посещал в предыдущий раз 23 года назад, за это время очень сильно преобразился.

Молодёжный ресурсный центр Аксая оказывает местным жителям услуги в различных сферах. В частности, в центре расположены коворкинг "Болашак" и благотворительный магазин "Аяла". Также функционирует центр обслуживания молодёжи, занимающийся трудоустройством безработных категории NEET. Специалисты центра оказывают психологическую помощь подросткам и молодёжи, которые столкнулись с жизненными трудностями или подверглись бытовому насилию.