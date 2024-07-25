  • 25 Июля, 11:23
  • BAIGENEWS

Государству вернули 55 земельных участков в Астане

Сегодня, 10:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Государству вернули 55 земельных участков в Астане Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
153

Прокуроры Астаны вернули государству 55 земельных участков, расположенных в Астане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Прокуратурой города Астаны проведен анализ исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд. Одно из Товариществ с ограниченной ответственностью, получив компенсацию, на протяжении двух лет не исполняло решение суда по передаче государству 50 земельных участков для благоустройства города.

Другое физическое лицо, получив компенсацию, в течение года не исполняло решение суда по передаче государству земельного участка для строительства школы на 4 тыс мест.  

"Вышеуказанные судебные акты по акту прокурорского надзора приведены в исполнение путем передачи земельных участков государству", - заключили в прокуратуре Астаны.

Самое читаемое

Наверх