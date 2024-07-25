Государству вернули 55 земельных участков в Астане
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Прокуроры Астаны вернули государству 55 земельных участков, расположенных в Астане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Прокуратурой города Астаны проведен анализ исполнения судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд. Одно из Товариществ с ограниченной ответственностью, получив компенсацию, на протяжении двух лет не исполняло решение суда по передаче государству 50 земельных участков для благоустройства города.
Другое физическое лицо, получив компенсацию, в течение года не исполняло решение суда по передаче государству земельного участка для строительства школы на 4 тыс мест.
"Вышеуказанные судебные акты по акту прокурорского надзора приведены в исполнение путем передачи земельных участков государству", - заключили в прокуратуре Астаны.
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