В Казахстане отмечается Международный день неправительственных организаций. Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Гулбара Султанова подчеркнула значимость НПО в решении социальных вопросов и улучшении качества жизни граждан, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот праздник показывает роль неправительственного сектора, их вклад в решение социально значимых вопросов. Они делают очень многое – помогают малообеспеченным, поддерживают различные целевые группы, реализуют социальные проекты", – отметила Султанова.

По ее словам, государство рассматривает НПО как ключевых партнеров в этой работе и оказывает им поддержку. В частности, стратегический документ – концепция развития гражданского общества – определяет основные направления партнерства. В рамках этой политики ежегодно совместно с НПО реализуется более 2000 социальных проектов, охватывающих вопросы здравоохранения, молодежной политики, защиты детей и поддержки социально уязвимых групп населения.

Кроме того, Султанова отметила, что финансирование этого сектора увеличивается, а государство развивает механизмы диалога с неправительственными организациями. НПО участвуют в законотворческом процессе, экспертных обсуждениях и вносят предложения по решению актуальных проблем.