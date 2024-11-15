Государство научилось считать деньги в карманах серьёзных игроков - политолог о декларировании доходов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Мнение на этот счёт высказал политический обозреватель Газиз Абишев, передаёт BaigeNews.kz.

На первом Форуме работников сельского хозяйства Глава государства поставил под сомнение вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап кампании.

Он отметил, что концепция всеобщего декларирования доходов принята 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль.

"Цифровизация проникла во все сферы жизни. Опыт по контролю за движением капитала и выявлению серьёзных доходов достаточен. Государство научилось самостоятельно считать деньги в карманах всех более-менее серьёзных игроков. Тогда зачем вызывать лишнее раздражение у простых людей, которые перебиваются от зарплаты до зарплаты и иногда зарабатывают пару лишних крошек мимо налоговых сетей. На самом деле, главное, в декларациях были представлены заметные служащие - те, кто обладает государственной властью и распределяет бюджетные средства. Остальные, по большому счёту, не при делах, общупывать их не имеет большого смысла", - отметил обозреватель.

Ранее в Сети появилась петиция об отмене III и IV этапов всеобщего декларирования.