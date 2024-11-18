Государственный советник принял участие в казахстанско-российском медиафоруме

Москве прошел медиафорум "Россия-Казахстан: актуальные вопросы взаимодействия СМИ", приуроченный к 120-летию информационного агентства ТАСС. В мероприятии приняли участие руководители государственных и частных медиакомпаний двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанскую делегацию возглавил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин. Также в работе форума приняли участие заместитель председателя мажилиса парламента Дания Еспаева, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева и председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек.

С российской стороны участие приняли заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, генеральный директор ИА ТАСС Андрей Кондрашов, первый заместитель директора ИА ТАСС Михаил Гусман, генеральный директор АНО "Общественное телевидение России" Виталий Игнатенко и главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов.

Ерлан Карин поздравил ТАСС с 120-летием, отметив высокий мировой авторитет агентства и профессионализм его коллектива. По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева генеральному директору ИА ТАСС Андрею Кондрашову был вручен орден "Достык" II степени за вклад в развитие двусторонних отношений.

В рамках форума стороны обсудили перспективы совместных медиапроектов, внедрение цифровых технологий, вопросы искусственного интеллекта и другие актуальные направления сотрудничества. Делегации посетили редакции российских СМИ, где ознакомились с архивными и историческими материалами.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан и Россия являются большими друзьями и партнерами, и отметил важность обеспечения объективности и достоверности в современной журналистике.

Председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек подчеркнула значимость таких мероприятий для развития медиасотрудничества: "Медиафорум стал важной площадкой для обсуждения новых идей, обмена опытом и выстраивания прочных партнерских отношений между Казахстаном и Россией в информационной сфере. Совместные проекты позволят усилить нашу позицию в цифровую эпоху и создавать качественный контент".

Форум заложил основу для реализации новых совместных инициатив и укрепления профессиональных связей между СМИ двух стран.