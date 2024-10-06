Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на референдуме по АЭС

Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На участок госсоветник прибыл одним из первых. Свой голос он отдал на участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

После голосования Ерлан Карин рассказал журналистам о важности вопроса, вынесенного на референдум.

"Сегодняшний референдум очень важен с точки зрения определения перспектив экономического развития нашей страны. На любой референдум в любой другой стране, безусловно, всегда выносятся важные вопросы. Поэтому сегодня на референдум также вынесен очень важный вопрос, который определяет дальнейший вектор экономического развития нашей страны, перспективные вопросы развития нашей страны, вопросы, которые требуют принятия решений, по которым уже сейчас, но они определяют наши планы на десятилетия вперед", - сказал Карин.

Кроме того, он отметил важность проведения самого референдума.

"Для меня, как политического эксперта, в первую очередь это важно отметить. Потому что на пространстве СНГ, ну и Центральной Азии Казахстан первая и единственная страна, которая проводит референдум по такому вопросу. На пространстве СНГ, в широком нашем геополитическом окружении Казахстан единственная страна, которая проводит референдум по такому очень важному вопросу. И сам факт проведения референдума, как мне кажется, показывает расширение диалога между гражданами, обществом и государством. Это показывает новый этап развития общественно-политического диалога, ну и мне кажется, знаковый момент формирования новой политической культуры", - сказал госсоветник.

Также Карин отметил, что этот референдум войдет в историю не только Казахстана как одна из самых продолжительных кампаний.

"Если считать с момента самой идеи референдума, с 1 сентября 2023 года, когда президент в своем послании первый раз высказал идею необходимости проведения референдума по этому вопросу, то получается, что обсуждение, дискуссия по этому вопросу, в целом сама кампания, она стартовала более года тому назад, то есть в течение больше года в стране шла самая широкая кампания, дискуссия по этому вопросу с привлечением экспертов, специалистов. Общественное слушание, как вы знаете, проходили во всех регионах страны, что дало, мне кажется, возможность гражданам определиться со своим решением. И сегодня, я думаю, граждане должны высказать свои решения по этому очень важному вопросу", - сказал Ерлан Карин.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. По последним данным, это 12 244 683 человека.