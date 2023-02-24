Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан

Фото: bbc.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен с официальным визитом посетит Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дер РК.

"28 февраля 2023 года Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане Госсекретарь будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведёт переговоры с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, в этот же день в Астане с участием Блинкена пройдёт министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

"В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - пояснили в ведомстве.