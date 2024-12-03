Государственный приют для собак построят в Акмолинской области
Строительство начнется в следующем году.
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В Акмолинской области планируется строительство государственного приюта для бездомных животных. Как сообщил аким региона Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК, проект реализуется в рамках сотрудничества с акиматом Астаны, передает BaigeNews.kz.
Аким региона подчеркнул, что для строительства приюта выделен значительный участок земли в рамках правовой возможности закона об Астанинской агломерации.
"Мы заключили меморандум с акиматом Астаны, и было принято решение, что приют будет строиться в Акмолинской области с участием города Астаны", - отметил Ахметжанов.
Строительство приюта начнется в следующем году и станет важным шагом в решении проблемы с бродячими животными в регионе.
Ранее в Акмолинской области был зафиксирован случай жестокого обращения с животными, когда в Косшы были обнаружены трупы собак. Этот инцидент взят под личный контроль акимом региона Маратом Ахметжановым. По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".
"Мной взят этот вопрос на контроль. Возбуждено уголовное дело, сейчас идет досудебное расследование. Мы установим все обстоятельства, и виновные лица будут привлечены к ответственности", — сообщил Ахметжанов на пресс-конференции.
Данный случай стал сигналом для более жесткого контроля за обращением с животными в регионе, власти обещают разобраться с ситуацией и обеспечить наказание для виновных.
Напомним, мы писали о том, как можно решить вопрос с бездомными животными в Казахстане.
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