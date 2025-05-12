Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлы награжден орденом "Отан" за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Куаныш Султанович Султанов родился 12 мая 1945 года в селе Коктал Панфиловского района Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность Султанов начал в юности - с 1961 года он работал в Сарыозекской межрайонной типографии. Здесь он был печатником, затем корректором, а позже - литсотрудником и заведующим отделом в районных газетах Алматинской области.

С 1964 по 1967 год Куаныш Султанов служил в Советской Армии.

После окончания службы в 1967-1978 годы он работал инструктором, заведующим отделом, вторым а после и первым секретарем Талдыкурганского обкома, секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана. С 1978 по 1981 год Султанов занимал должность первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана.