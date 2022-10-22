Лента новостей
- На военном складе в Узбекистане произошёл взрыв 10:35 0
- Более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года 10:07 68
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 09:46 148
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 09:39 110
- Кому присудили премию в области литературы и искусства имени Абая 09:20 217
- В LG Electronics опровергли перенос завода из России в Казахстан 09:09 177
- Скатов сенсационно обыграл 71-ю ракетку мира в четвертьфинале "Челленджера" 08:59 174
- Казахстанский актер и блогер в первом раунде нокаутировал бойца ММА 08:41 654
- Дорогое дизтопливо: предприятия на востоке страны могут обанкротиться 07:44 258
- Кризисных центров для жертв бытового насилия не хватает в Казахстане 06:33 217
- Житель ВКО натравил собаку на полицейских 05:17 385
- Известный иммунолог назвал опасные причины кашля 04:08 510
- Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на жителей Астаны 03:24 552
- На севере Казахстана для уборки снега выделяют недостаточно средств и техники 02:19 330
- В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана 01:02 441
- Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками 00:13 353
- В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров 21.10.2022 407
- Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21.10.2022 382
- Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они? 21.10.2022 521
- Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек 21.10.2022 328
- Две бронзы завоевали казахстанцы на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби 21.10.2022 432
- Инклюзивную школу открыли в Семее ко Дню Республики 21.10.2022 419
- Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы 21.10.2022 359
- Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил миллиард тенге 21.10.2022 363
- Проведение Центрально-Азиатских игр возобновят в ближайшие два года 21.10.2022 339
- Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира 21.10.2022 2871
- Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба 21.10.2022 373
- Открыт предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена 21.10.2022 421
- Стала известна дата предвыборных теледебатов 21.10.2022 358
- Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу 21.10.2022 335
- В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета 21.10.2022 357
- Начал работу предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева 21.10.2022 375
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию 21.10.2022 305
- Балаева поздравила победителей конкурса "Мерейлi отбасы-2022" 21.10.2022 389
- Республиканский конкурс "Мерейлi отбасы-2022" прошел в Астане 21.10.2022 670
- Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Казахстана 21.10.2022 583
- Дворец школьников, ипподром и парк культуры открыли ко Дню Республики в Кызылординской области 21.10.2022 371
- Президент принял Жабала Ергалиева 21.10.2022 354
- Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане 21.10.2022 289
- Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест 21.10.2022 368
- Почему очень мало мужчин-воспитателей в детских садах, рассказал британский профессор 21.10.2022 369
- "Учить, воспитывать, любить". Педагогический форум проходит в столице 21.10.2022 409
- Износ оборудования составляет 60 процентов — Минэнерго о состоянии сетей в Казахстане 21.10.2022 387
- Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву 21.10.2022 405
- Современные вызовы ставят новые задачи перед образованием — глава НИШ 21.10.2022 487
- Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане 21.10.2022 494
- Куда сходить на праздничных выходных в Астане 23, 24 и 25 октября 21.10.2022 580
- Вернуться к масочному режиму рекомендуют актюбинцам 21.10.2022 402
- Управделами президента подарили акимату Ұлытау подержанные авто 21.10.2022 440
- Пауэрбанк загорелся у пассажира в алматинском аэропорту 21.10.2022 598
- "Мелодия великой степи": в столице открылась выставка современных художников 21.10.2022 428
- Более 20 видов сыра варит многодетная мама из Кокшетау 21.10.2022 589
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 386
- Борис Джонсон может вновь стать премьером Великобритании 21.10.2022 384
- CTS запустила приложение для отслеживания автобусов в Астане 21.10.2022 576
- Как казахстанцы могут сделать выборы честными, рассказал юрист 21.10.2022 396
- В Казахстане за девять месяцев на предприятиях погибли 134 человека 21.10.2022 316
- Премьер пообещал бороться с радиофобией в Казахстане 21.10.2022 515
- Муралы Мухтара Ауезова и Димаша, безопасные пешеходы и линейный парк появятся в Актобе 21.10.2022 555
- Народная коалиция вокруг президента как движущая сила к переменам 21.10.2022 416
- Постельное белье и клубника. Какой бизнес открыли на грант в Кызылординской области? 21.10.2022 617
- Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах 21.10.2022 333
- Еврокомиссия признала безопасными авиаперелёты в Казахстане 21.10.2022 395
- Только четверть жертв бытового насилия обращается в полицию - эксперт 21.10.2022 429
- Произведения казахстанских писателей переведут на популярные языки мира 21.10.2022 447
- Минтруда будет искоренять дискриминацию в рабочих отношениях 21.10.2022 449
- В МВД рассказали, почему возобновили рассылку SMS о необходимости регистрации по месту жительства 21.10.2022 403
- У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября 21.10.2022 556
- Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить в декабре 21.10.2022 415
- Строительство остаётся драйвером экономики РК - аналитики 21.10.2022 419
- Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста 21.10.2022 416
- Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор 21.10.2022 553
- КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров 21.10.2022 847
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 460
- LG может перенести своё производство из России в Казахстан 21.10.2022 619
- 36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане 21.10.2022 500
- Более 300 счётчиков украли из одной многоэтажки в Актау 21.10.2022 422
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 895
- В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу 21.10.2022 426
- Документы из ЦОНа теперь можно заказать на дом экспресс-доставкой 21.10.2022 737
Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду казахстанцев государственных наград, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В канун национального праздника Дня Республики указом президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание "Халық қаһарманы" присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено видному писателю Дулату Исабекову и директору ТОО "АтырауАгроӨнімдері" Владимиру Розметову.
Орденом "Отан" награждены артистка РГКП "Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева" К.Аспетова и директор ТОО "Алтын–Әсел" Х.Өтеуұлы;
Орденом "Барыс" І степени общественный деятель М.Ауэзов, главный редактор журнала "Жұлдыз" М.Кулькенов, директор ТОО "Управление автомобильных дорог" М.Удербаев;
Орденом "Барыс" ІІ степени – поэт У.Оралбаев, директор КГКП "Педагогический колледж имени М. Ауэзова" Ш.Жанаева;
Орденом "Барыс" ІІІ степени – председатель РОО "Казахстанский союз юристов" С.Ақылбай, директор ТОО "Ұлттық өнер" Т.Бурмистрова, известный общественный деятель Ж.Кулекеев, артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина" С.Өтемісұлы, генеральный директор РГП "Институт экономики" А.Сатыбалдин и другие.
Орденом "Парасат" отмечены заслуги известных учёных, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых генеральный директор АО "Международный научно-производственный центр "Фитохимия" С.Адекенов, президент АО "Шымкентмай" Д.Адирбеков, ветеран труда Ж.Аманбаев, директор Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий С.Ахметов, председатель президиума НПП "Атамекен" Р.Баталов, первый проректор – заместитель председателя правления НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Г.Байтук, главный научный сотрудник РГКП "Институт языкознания имени А.Байтурсынова" Т.Джанузаков, поэт Р.Буркитбаева, ректор учреждения "Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева" Ө.Жалаири, профессор НАО "Кызылординский университет имени Коркыта Ата" Б.Кәрібозұлы, ведущая актриса РГКП "Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац" В.Крымская, генеральный директор РГП "Институт востоковедения имени Р.Сулейменова" Д.Масимханулы, политолог Б.Нурмухамедов, заведующая кафедрой НАО "Медицинский университет Астана" Р.Рахимжанова, директор Казахстанского филиала МГУ имени М.Ломоносова А.Сидорович, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Н.Утпинов.
Ордена "Достық" II степени удостоены генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль Маганов, председатель международного арбитражного центра АО "Международный финансовый центр "Астана" Барбара Доманн, заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн Энхтор и другие.
В числе награждённых орденом "Құрмет" главный эксперт РГУ "Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи" Л.Актаева, директор РГП "Республиканский центр крови" Д.Бекиров, собственный корреспондент газеты "Казахстанская правда" по Туркестанской области и городу Шымкенту Л.Доброта, учитель КГУ "Школа-лицей №16 города Павлодара" Ж.Жаксылыкова, главный врач КГП "Районная больница № 2 Урджарского района" Н.Жакиянова, директор театра "Алатау" Р.Заитов, глава КХ "Мирас" Б.Карабаев, директор центра подготовки Олимпийского резерва области Жетісу М.Мамыров, главный инженер РГП "Институт ядерной физики" А.Мартюшов, ветеран труда М.Сулейменов.
Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.
Почётное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами "Даңқ" II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
-
Hype news
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 895
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1329
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 2065
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 8184
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 3463
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 86543
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2761
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2264
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 10925
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4452
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1160
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1550
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31199
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2255
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3368
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10172
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9178
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6130
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 298688
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 6542
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5937
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23166
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 6389
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6259
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13301
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 8844
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 8474
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10255
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26768
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8346
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12021
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 19615
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9942
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 10598
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 7444
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27128
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 7474
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346728
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35912
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8297
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8942
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14791
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8140
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47925
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13077
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10943
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10148
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9313
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9734
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11271
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8831
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 9611
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9080
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26255
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8928
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9274
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8829
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 30525
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188232
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15766
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20029
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10744
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11190
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19922
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6403
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12295
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6324
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9076
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31093
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13565
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6965
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10918
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7080
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24243
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9130
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9902
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8346
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13640
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 9071
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 8010
-
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 09:46 148
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 09:39 110
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 386
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 460
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 4336
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1117
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11796
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10130
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10127
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10588
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9786
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14107
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10752
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12719
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13697
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13376
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11005
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11367
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27583
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12321
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14661
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11411
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12689
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13350
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14591
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12775
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14739
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14257
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15436
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15384
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31939
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15851
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16766
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16480
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17339
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17288
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26138
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16746
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24031
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34766
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18528
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23998
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23096
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25090
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21126
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22538
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20744
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20604
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20492
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36189
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22609
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20758
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25576
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24816
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25153
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24425
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24531
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26671
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27175
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25849
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25438
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26118
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27337
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24944
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28232
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25886
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26527
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27495
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29229
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28152
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27298
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31146
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26937
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29849
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27521
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58278
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29039
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 28098
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29858
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27724