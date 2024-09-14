Токаев подписал указ о присуждении госнаград казахстанским паралимпийцам и их тренерам

Президент Казахстана подписал указ о присуждении государственных наград призёрам Паралимпиады и тренерам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Указом Президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.

"В частности: Обладатель золотой медали Дегтярев Давид Мамиевич награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал Маратқызы, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени. Завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин Тлеугабылович, Жумагали Нурдаулет Максутович и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат". Орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан Муратович, Райфова Зарина Райфовна, Федосова Даяна Владимировна и Шукурбеков Жұрқамырза Бақытұлы", — говорится в сообщении.

Кроме того, высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. Пять наставников награждены орденом "Парасат", 7 – орденом "Құрмет". Два тренера удостоены Почетной грамоты Президента Республики Казахстан.