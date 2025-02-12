Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов прокомментировал подписание Казахстаном соглашения о сотрудничестве стран СНГ в сфере борьбы с коррупцией. Он подчеркнул, что документ был подписан с оговорками, продиктованными национальными интересами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Здесь не просто подписан документ. Он подписан с оговоркой. Есть национальное законодательство, есть национальные интересы. У каждой республики СНГ свои приоритеты, и мы в первую очередь отстаиваем интересы своих граждан", - заявил Саркулов.

По его словам, особое внимание уделено вопросам банковской, коммерческой и налоговой тайны. Казахстан не может предоставлять данные, если это нанесет ущерб его гражданам и государству. Однако, если речь идет о сведениях, не затрагивающих национальные интересы, они передаются в рамках законодательства.

Саркулов также отметил различия в перечне коррупционных преступлений в странах СНГ.