Гостиницу "Казахстан" обязали реконструировать фонтан в Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы обязал известный отель г.Алматы, как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющего культурное значение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории. Производило работы без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.

"Вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем, строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов.



Мер по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений по самовольной реконструкции фонтана ТОО не приняло.



Между тем вышеупомянутый фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы", - говорится в сообщении.

Суд принудил заказчика, имеющего культурное значение, исполнить предписание Управления.