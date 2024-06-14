Гостиница загорелась в Караганде
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
123Фото: novayausman.bezformata.com
14 июня в Караганде произошел пожар в гостинице, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"В районе Казыбек би в одной из гостиниц произошло горение обшивки стены и кондиционера. 13 человек заблаговременно эвакуировались", - говорится в сообщении.
Силами МЧС пожар ликвидирован за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
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