Гостиница загорелась в Караганде

14 июня в Караганде произошел пожар в гостинице, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"В районе Казыбек би в одной из гостиниц произошло горение обшивки стены и кондиционера. 13 человек заблаговременно эвакуировались", - говорится в сообщении.

Силами МЧС пожар ликвидирован за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.