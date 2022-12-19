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скриншот видео 19 Декабря, 02:50
643
19 Декабря, 02:50
643
Фото: скриншот видео

Гости на свадьбе смотрели ЧМ по футболу в прямом эфире

В Казнете распространяется видео со свадьбы, на которой приглашенные гости смотрят Чемпионат мира по футболу в прямом эфире, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовано в Telegram-канале Спорт Шредингера.

"Свадьба в Казахстане во время финала ЧМ-2022", - говорится в описании к ролику.

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BaigeNews.kz
19 Декабря, 02:50
643
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