Гостей "Шымбулака" эвакуируют с канатной дороги
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
174Фото: pxhere.com
Гости горнолыжного курорта "Шымбулак" застряли в кабинках на канатной дороге. Спустить их пытаются с помощью резервного двигателя, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях курорта появилось сообщение о том, что канатная дорога "Комби-2" временно остановлена.
"Дорогие гости! Просьба не беспокоиться. В данный момент всех гостей с Талгарского перевала и тех, кто находится в кабинках, спускают на резервном двигателе до средней станции. На линии работает ремонтная бригада, причина остановки выясняется. Комби-1 работает в штатном режиме", - говорится в публикации.
Один из ресторанов на курорте предлагает гостям на средней станции горячий чай бесплатно.
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