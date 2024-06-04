Гостевой дом загорелся в зоне отдыха Конаева
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
137Фото: скриншот
Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар в зоне отдыха, расположенного в городе Конаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Специалисты устанавливают причину возгорания.
“В одной из зон отдыха города Конаев произошло загорание гостевого дома и сухостоя. Спасатели ликвидировали горение на площади 380 кв.м”, - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.