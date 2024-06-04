  • 4 Июня, 20:56
  • BAIGENEWS

Гостевой дом загорелся в зоне отдыха Конаева

Сегодня, 19:15
АВТОР
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скриншот Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: скриншот

Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар в зоне отдыха, расположенного в городе Конаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

“В одной из зон отдыха города Конаев произошло загорание гостевого дома и сухостоя. Спасатели ликвидировали горение на площади 380 кв.м”, - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

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