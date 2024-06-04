Гостевой дом загорелся в зоне отдыха Конаева

Огнеборцы Алматинской области ликвидировали пожар в зоне отдыха, расположенного в городе Конаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

“В одной из зон отдыха города Конаев произошло загорание гостевого дома и сухостоя. Спасатели ликвидировали горение на площади 380 кв.м”, - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.