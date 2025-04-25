Прокуратура Акмолинской области добилась защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаёт BaigeNews.kz. В соответствии с законодательством, дети данной категории имеют первоочередное право на получение жилья, однако местные исполнительные органы допустили нарушения.

В результате проверки было установлено, что 33 ребенка были незаконно сняты с учета, 8 - несвоевременно поставлены в очередь, а одному ребенку было вовсе отказано в предоставлении жилья. Одним из ярких примеров нарушений стало использование квартиры, предназначенной для ребенка-сироты, в одном из районных центров, где на протяжении двух лет проживал руководитель государственного учреждения.

Благодаря вмешательству прокуратуры квартира была возвращена и передана ребенку. В настоящее время продолжается работа по восстановлению прав других детей, нарушенные в результате действий местных властей. Прокуратура заявляет, что будет следить за ситуацией и принимать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Сирота осталась без жилья на 14 лет из-за ошибки чиновников.