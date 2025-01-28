Министр финансов Казахстана Мади Такиев прокомментировал сообщения о задержке выплат заработной платы государственным служащим. По его словам, все обязательства бюджета на январь 2025 года выполнены в установленный срок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Таких фактов нет. Все средства, предусмотренные бюджетом на этот месяц, исполнены вовремя. 9 числа мы перечислили пенсии на сумму 530 миллиардов тенге, а 12 числа закрыли обязательства перед местными исполнительными органами в размере 430 миллиардов тенге. На прошлой неделе также были полностью погашены все обязательства по зарплатам компаний", - сообщил министр.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что некоторые государственные служащие не получили зарплату в привычные сроки - до 28 января.