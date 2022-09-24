Госслужащих в Павлодарской области ошибочно поощрили премиями

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Бонусы в два должностных оклада работникам пришлось вернуть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Работники госслужбы анонимно пожаловались в соцсети, что получили вознаграждение за эффективную работу в 2021 году, однако через неделю их попросили вернуть выплаченные деньги. Госслужащие сообщили, что премиальные бонусы вернули не все сотрудники. В частности, сотрудники аппарата акима Баянаульского района и некоторых отделов райакимата пока не спешат с возвратом.

В акимате района подтвердили, что финансовые средства, перечисленные на счета госслужащих, возвращены частично.

"В финансовом документе закралась ошибка: вместо слова "премиальные" написали "бонусы". Госслужба указала нам на неверную формулировку. Мы отменили свое распоряжение и привели всё в соответствие. Всего госслужащие семи отделов получили, сейчас половина из них уже вернула. Люди продолжают возвращать", - сказал аким Баянаульского района Серик Батыргужинов.

По его словам, бонусы госслужащим выплатят после утверждения проекта постановления Министерства Национальной экономики РК "Порядок о некоторых вопросах оплаты труда государственным служащим".